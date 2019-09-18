Alanya'ya Onkoloji Hastanesi geliyor

Ramazan ÖZDEMİR

TOPLANTIYA başkanlık eden CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti’nin geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıplardan dolayı baş sağlığı diledi. Başkan Karadağ, Mahmutlar Mahallesi’nde devam eden Alanyaspor Tesislerine ilişkin bilgi verdi. Yanı sıra Oba Bahçeşehir Stadyumu’ndaki bazı sorunları da dile getirdi. Karadağ, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ise Mahmutlar Mahalesi’nde temeli atılan Alanyaspor Tesisleri ilişkin olumlu gelişmeler ise bizleri mutlu etmiştir. Yapılacak tesislerden sonra Alanyaspor’umuz daha iyi şartlarda futbol arenasında mücadelesini sürdürecektir. Eğitim Öğretim sezonunun başlamasıyla beraber üniversite öğrencilerin sorunları da su yüzüne çıktığını söyleyen Karadağ, “Eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla beraber üniversite öğrencilerin sorunları da su yüzüne çıktı. Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlar yetersiz halde. Geçtiğimiz hafta 40 erkek ve 40 kadın öğrencinin barınak sorunu olduğu bize gelen bilgiler arasında. Biz elimizden geldiği kadar bu konuda öğrencilere yardım etmeye çalışsak da yetersiz kalıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtların Alanya’da çoğalması Hem üniversitemize hem Alanya’mıza çok büyük katkıları olacaktır” dedi. Başta akaryakıt olmak üzere gelen zamları eleştiren Coşkun Karadağ, CHP’nin iktidarıyla Türkiye’nin refaha kavuşacağını söyledi.

ONKOLOJİ HASTANESİ MÜJDESİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimini ziyaret ettiklerini belirten Karadağ, Onkoloji Hastanesi’nin müjdesini verdi. Karadağ, “Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Başhekimini ziyaret de vardı. Başhekimimizin bu görüşmede bizden bir isteği oldu. Hastanenin güneyinde olan bir arazini Onkoloji Hastanesi veya Onkoloji bölümü olarak yapılması isteğini bizlere aktardı. Özellikle kanser illetiyle mücadele eden birçok hastamız mevcut. Bu konuda hastalarımız 160 kilometre uzaktaki Antalya’dan şifalarını aramaktadır. Bu durum hem hastalarımız hem Alanya’mız için ızdırap verici bir durum olmaktadır. Bu yüzden biz Alanya’da parti olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Gerekirse Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne , gerekirse ilgili bakanlığa gerekirse de halkımızı arkamıza alarak Alanya’ya Onkoloji birimini getirmek boynumuzun borcudur. Başhekimimizden aldığımız bilgilere göre yapılması söz konusu hastanenin inşaatını yapmaya da birçok hayırsever işadamının talip olduğunu duyduk. Hastanenin arazisi şu an Antalya Büyükşehir’de gözüküyor ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda şehir plancısı olan Erkan Demirci konuyla yakından ilgilenecek. Bu süreçte arazinin tahsis ve diğer olası problemleri masaya yatırılacaktır” diye konuştu.