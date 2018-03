‘Alanya için ayrıcalığız’

ALANYA’NIN önemli markalarından C-Form’un güzel işletmecisi Ceyda Görücü, eğitim ve meslek hayatını anlattığı Yeni Alanya’ya, C-Form’un ulaştığı son nokta ve barındırdığı teknoloji hakkında bilgiler verdi. Görücü, en yeni, en güçlü ve en etkili son teknoloji ürünleri kullandıklarını belirterek, “Alanya bizimle, biz Alanya’yla bir ayrıcalık yaşıyoruz” dedi. İşte Görücü’nün röportajından öne çıkanlar:





‘EN BÜYÜK RAKİBİNİZ KENDİNİZ’





- Ceyda Görücü kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?





1981 Antalya doğumluyum, Alanyalı ziraat mühendisi bir babanın İzmirli öğretmen bir annenin ilk çocuğuyum. Eğitimime Alanya’da Azakoğlu ilkokulunda başladım. Şimdiki adıyla Hasan Çolak Anadolu Lisesi'ni kazandım, yabancı dile ve matematiğe çok ilgisi olan bir öğrenci oldum. Çünkü rahmetli babam 4 yabancı dil bilirdi ve hep yabancı dile önem verirdi. Avrupa'nın değişik yerlerinde yüksek lisans yapmış ve yaşamış olduğu için vizyon sahibi müthiş bir babaydı. Annemle ikisi eğitime her zaman çok önem verdiler. Liseden hemen sonra hiç sene kaybım olmadan Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü’nü kazandım. Üniversite hayatımın hemen arkasından çalışmaya başladım. 2003’ten bu yana yurtiçinde ve yurt dışında çok değişik eğitimlere katıldım. Şu anda Usta Eğitici Güzellik Uzmanlığı, Türkiye Jimnastik Federasyonu ve Hacettepe onaylı plates ve reformer, sekonder lenf ödem terapisi, akupunktur, kuru iğneleme, hacamat-kupa terapisi, ağrı terapisi diplomalarına sahibim. Yurt dışında lazer eğitimleri aldım, hem epilasyon lazerleri, hem fraksiyonel hem de kılcal damarlar için kullanılan NDYAG lazer eğitimlerini çok özel ve lisanslı yerlerden aldım. Şu an da diyetisyenlik öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Anatomi Yüksek Lisansı yapıyorum ve aynı zamanda osteopati öğrencisiyim. Osteopati 5 yıl süren apayrı bir bilimdalıdır. Annem ve babam eğitim hayatımın temeli. Çocuklarıma bu konuda örnek olmam beni çok mutlu ediyor. Eğitim her şeydir ve insanı canlı, diri tutar. İnsan kendini yeniler ve geliştirir. En büyük rakip kendi olmalıdır. İnsan kendiyle yarışırsa başarıya ulaşır.





‘ALANYA'YI PLATESLE TANIŞTIRDIK’





- C-Form maceranız nasıl başladı?





C-Form 2006 yılında kuruldu. Alanya'yı platesle tanıştıran C-Form’dur. Çünkü o zamanlar bazı ünlüler sayesinde plates daha yeni duyuluyordu. Ben ilk Hacettepe’de aldım plates eğitimimi. Plates eğitimi hamile platesi, top terabant, mat reformer olarak çeşitlendi. Hepsine gittim tamamladım. Sonra güzellik uzmanlığı kurslarına gittim ama Hacettepe mezunu olduğum için milli eğitimin düzenlediği sınavlara direkt girme hakkım oldu. Sınavları geçip ustalık ve usta öğreticilik diplomaları aldım. Diğerleri devam ederken epilasyon için lazer eğitimlerime başladım. C-Form her sene kendini geliştirerek devam etti. Yoğunluktan ötürü de 2012 yılında aynı adreste daha büyük bir ofise taşındık. 2012’den bu yana da Alanya'da olmayan pek çok cihazı ve uygulamayı Alanya'ya bilinçli olarak kazandırdık.





‘HİJYEN KONUSUNDA İDDİALIYIZ’

- Başarının olmazsa olmazları Ceyda Görücü için nelerdir?





Başarının olmazsa olmazı eğitimdir. Eğitim olmadan asla başaramazsınız. İkinci şart egolarınızdan sıyrılmaktır. Kendinin farkında olursun ama mütevazılığı da bırakmazsın. Ego insanın en büyük düşmanıdır. Üçüncü şart ise insan ilişkileridir, müşteri memnuniyetidir. Biz kurum olarak müşteri memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz kesinlikle. Ayrıca hijyen konusunda da çok iddialıyız. C-Form’da hijyen kurallarına uyulur ve müşterilerimiz de bunu hemen fark eder.





‘YENİLİKLERİ HEP YAKINDAN TAKİP ETTİK’

- Nasıl bir iş disiplini içerisinde markalaştınız?





Yoğun tempoya, ev, çocuklar ve sosyal hayata rağmen eğitimi, sıkı çalışmayı hiç bırakmadık. Dünyadaki tüm yenilikleri hep yakından takip ettik. Bunun için hep iyi kaynaklarımız oldu. Usta dediğimiz klinikler hep çok yakın dostumuz oldu ve bize çok katkıları oldu. Yurt dışında bir klinikte 15 gün staj yaptım mesela. Bana inanılmaz katkıları oldu. Müşteri memnuniyeti için devamlı kendimizi geliştirdik. Asla mükemmeliz demedik, hala çalışmaya tam gaz devam ediyoruz. Artı reklamlara tanıtıma çok önem verdik. Ama görseli mükemmel hazırlayıp basında yayınlayıp içeride boşsanız istediğiniz kadar reklam yapın geri teper. En iyileri, en pahalı markaları gerçekten kullanır ve insanları memnun ederseniz o zaman markalaşıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla markalaştığımızı söyleyebilirim. Çünkü yeni marka ve firmalar bizimle anlaşma yapmaya geldiler, yakında bunları da duyururuz.





‘EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM’

- Yoğun bir iş temposu içerisindesiniz. Ceyda Görücü başarılı bir iş kadını olmanın yanısıra nasıl bir anne ve eş?





Yoğun iş temposu ve bir şeyler üretmek için yaratılmış olduğumu düşünüyorum. Çalışmak, üretmek tam bana göre. Bunun yanı sıra yüce rabbim eş ve anne olmayı da bana nasip etti. Bu soruları eşime ve çocuklarıma sormak lazım. Çocuklarım bana çok düşkündür. Çoğu zaman yorgunluklarım olsa da evimi, eşimi ve çocuklarımı asla ihmal etmem. Yorgunluk beni genç ve dinç tutuyor diye düşünüyorum. Eşimden Allah binlerce kez razı olsun çalışmama hiç bir zaman laf etmedi, aksine beni hep destekledi. Onun manevi, psikolojik desteği olmasaydı buralara gelemezdim. Eşi çalışmasına izin vermeyen milyonlarca kadın var. Ben bu konuda çok şanslıyım.





‘ANI YAŞIYORUM’

- Kendinizi önümüzdeki 10 yıl içinde nerede görüyorsunuz?





Eskiden de geleceğe dair plan yapmayı hiç sevmezdim ama biricik çok kıymetlim babamı kaybettikten sonra geleceğe dair planlarım artık hiç yok. Anı yaşıyorum. Bugün sağlıklı ve çalışabiliyorsak ne mutlu bize. Gerisi çok önemli değil. Tesadüfler yoktur, tevafuk, kader bunlara tüm kalbim ve beynimle inanıyorum. Ne yazıldıysa onu yaşayacağız. Rabbim memleketimize herkese çok güzel günler nasip etsin inşallah. Çünkü hayat kıskanmak, kötü duygular beslemek, gereksiz hırslar duymak için çok kısa.









- ‘EN İYİSİ BİZDE’





- Sürekli yenilik gerektiren bir işiniz var. Gelişen teknolojiyi ve yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz?





Gelişen teknolojiyi takip etmekte iddialıyız. Açıldığımız yılından bu yana o kadar çok cihazlarımızı yeniledik ki, eski cihazlarımız 3+1 daireyi doldurur. Bizim sektörde maalesef Çin malı olarak tabir edilen ucuz ve kalitesiz cihaz çoktur. Biz asla Avrupa dışında cihaz kullanmadık, cihazlarımızın markası, modeli, ülkesi belli oldu hep. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki işin kötüsü C-Form’da ucuz cihaz bulamazsınız. Ancak bizim sektörde ne kadar pahalı cihazınız olursa olsun ikinci eli yok pahasına gider. O yüzden eski cihazlarımızı satmadık depoya kaldırdık. Bizim sektörün olumsuz tarafı budur. Tabi herkes yenilenmeyi tercih etmeyebilir. Biz cihazlar yenilendiği zaman mutlaka yenisini alırız. Bu da işimize olumlu yansır, özellikle lazer cihazlarımız Süper Lig gibi, en iyiler bizde.





‘GÜLER YÜZ ŞART’

- Bir işletmede, işletmeci kadar çalışanlar da önemli. Çalışma arkadaşlarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?





C-Form’da çalışmak için öncelikle güler yüzlü ve dürüst olmak gerekiyor. Dürüst olmayan, samimi olmayanları hemen anlar ve yollarımızı ayırırız. Disiplinli, çalışkan, güler yüzlü, kendini geliştirmeyi seven, gelişime, değişime açık olanları tercih ederiz. Çalışanların müşteri memnuniyetine öncelik vermesi gerekir. Ayrıca temiz, titiz ve hijyen kurallarına uyması gerekir.





‘C-FORM BİR KLİNİKTİR’

- Piyasada güzellik merkezi adı altında çok sayıda işletme var. C-Form’u diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?









C-Form güzellik salonu değil bir kliniktir. Pek çok yerin sahip olmadığı belgelere sahiptir. C-Form’un cihazları Alanya’da bir tek C-Form’da bulunmaktadır. Epilasyonda olsun, zayıflamada olsun sadece bizde mevcut cihazlar var. Örneğin Miha Bodytec yalnızca bizde var. 25 dakikada sağlıklı zayıflama mümkün bu sistemle. Alman teknolojisi cihazı biz en profesyonel şekilde kullanıyoruz. Beslenme programlarıyla destekliyoruz. Aşırı hijyenik bir işletmeyiz. Her yer özel dezenfektanlarla silinir, personelimiz hijyen konusunda eğitimlidir ayrıca biz pazar günleri de açığız. Bu da bizim bir ayrıcalığımız.









LAZERDE 4’ÜNCÜ CİHAZ YOLDA

- Müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz?





C-Form’da fizyoterapi, manüel terapi, akupunktur, kuru iğneleme, medikal masaj, enfraruj, lazer epilasyon, miha bodytec, reformer, mezoterapi, cilt bakımı, botoks, dolgu, prp, gençlik aşısı, kılcal damar tedavisi, leke tedavileri, kavitasyon, AWT, lenf drenaj, soğuk lipoliz, lazer lipoliz, hacamat, kupa terapisi, saç mezoterapisi gibi hizmetler mevcut. Özellikle epilasyonda 3 farklı cihaz kullanıyoruz. Şimdide 4. cihazımız buz başlıklı lazerimiz geliyor. Zayıflama ve sıkılaşmada kişiye özel programlar yapıyoruz sonuçlarımız da harika.









‘C-FORM’DA YENİLİK HİÇ BİTMEZ’





- C-Form’un Alanyalı kadınlar için hizmet ağına eklediği yeni bir ürünü var mı?