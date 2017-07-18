Alanya EAH'da bir ilk

ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Üroloji Uzmanı Dr. Murat Topçuoğlu tarafından aynı gün içerisinde iki başarılı Laparoskopi (kamera yardımı ile yapılan kapalı cerrahi teknik) ameliyatı gerçekleştirildi. Kronik rahatsızlığı sonucu bir böbreğinin fonksiyonları çalışmayan Damla Kayahan (14) ile böbrek kisti bulunan Mustafa Çavuşoğlu’na (66) laparoskopi ameliyatı uygulandı. Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen bu başarılı operasyon sonrası hastalar ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilerek, günlük hayatlarına devam ettiler. Konu hakkında açıklamada bulunan ve hastaları ameliyat sonrası servisde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan “ALKÜ ile hastanemiz arasında gerçekleşen ortak kullanım sözleşmesiyle birlikte ortak sağlık çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlaşma sayesinde hastanemizde daha önceden yapılmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. Güçlenen kadromuz ve başarılı hocalarımızla birlikte hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız. Hastanemizin büyümesinde ve ilçemizde fakültemizin kurulmasında büyük katkıları olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır. Orta kullanım sözleşmesiyle birlikte sağlık alanında daha kaliteli hizmet sunmamıza katkı sağlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na da teşekkürü bir borç bilmekteyim. Bu vesileyle hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar, ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibi tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" dedi.

'KENDİ EVİMDE AMELİYAT OLDUM'

Ameliyatı için Antalya’ya gidecek durumlarının olmadığını belirten hasta Damla Kayahan (14), “Doktorum Murat Topçuoğlu sayesinde tekrardan sağlığıma kavuştum. Ameliyatım çok iyi geçti. Doktorum sayesinde çok iyiyim. Doktorum ve hastanemiz sayesinde ameliyatım yaşadığım yer olan Alanya’da yapılabildi. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi. Daha önceden üniversite hastaneleri dışında hiç ameliyat olmadığını belirten hasta Mustafa Çavuşoğlu (66) ise; “Doktorum Murat beyin bana verdiği güven sayesinde ALKÜ EAH'de ameliyatımı olma kararı aldım ve ameliyatım oldukça başarılı geçti” dedi.

'BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

İki ameliyatında oldukça başarılı geçtiğini belirten EAH Üroloji Uzmanı Dr. Murat Topçuoğlu, "Meslektaşım Üroloji Uzmanı Doçent Dr. Ömer Gülpınar ile birlikte 2 başarılı Laparoskopi ameliyatı gerçekleştirdik. Ürolojik Laparoskopi’yi Antalya merkez’de bulunan hastaneler dışında ilk defa hastanemizde gerçekleştirdik. Hastalarımız hastanemizde 1 gün müşahede altında kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilir durumdalar. Bize bu imkanı ve desteği sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na ve Hastane Yöneticimiz Dr. Tevfik Yazan’a teşekkür ediyorum" dedi.