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Alanya EAH'de alerji testi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) artık çocuk hastalara alerji testi uygulanmaya başlandı

Alanya EAH'de alerji testi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) artık çocuk hastalara alerji testi uygulanmaya başlandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 21:43
Alanya EAH'de alerji testi başladı
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HASTALARIN hizmetine açılan alerji testi ünitesiyle birlikte hastaların alerjiye neden olan rahatsızlıklarının araştırılması ve teşhis konulması daha da kolaylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Esra Hazar Sayar, “Deri üzerine uyguladığımız alerji testimiz sayesinde alerjik hastalıklara hastanemizin içinde hızlı bir şekilde tanı koyabilmekteyiz” dedi.
'BAŞKA YERE GİTMELERİNME GEREK KALMADI'
Uzman Dr. Sayar, “Hızlı ve güvenilir olan deri testlerimizle gıda alerjisi ve solunum yoluyla gelişen alerjik rahatsızlıklara bakabilmekte ve tanı koyabilmekteyiz. Artık hastalarımızın alerji testi için başka bir yere gitmelerine gerek kalmadı. Bundan sonraki hedefimiz ise alerji aşılarının da hastanemizde yapılmasıdır. Bunun için de gerekli altyapı çalışmalarını hastane yönetimimiz ile sürdürmekteyiz” diye konuştu.
ALERJİ TESTİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
Alerji yapan nedenlerin ve hastalıkların araştırılmasında yardımcı bir testtir. Sıklıkla kol ön yüzüne uygulanır. Steril şartlarda hazırlanmış alerjen ekstre sıvılar damlalar halinde damlatılır. İnce çubukla ya da lanset ile cilde delme şeklinde uygulanır. Ciltte hafif batma duygusu dışında ciddi bir ağrı oluşturmaz ve 20 dakika sonra sonuç alınır.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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