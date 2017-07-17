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Alanya'da yetişen bitki bir mucize

Alanya'da yoğun olarak yetişen mucize meyve stresten şeker hastalığına, yorgunluktan, kolesterole kadar çok sayıda rahatsızlığı ortadan kaldırıyor 

Alanya'da yetişen bitki bir mucize

Alanya'da yoğun olarak yetişen mucize meyve stresten şeker hastalığına, yorgunluktan, kolesterole kadar çok sayıda rahatsızlığı ortadan kaldırıyor 

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:44
Alanya'da yetişen bitki bir mucize
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ALANYA'DAKİ yerel adı 'Mantiriç' olan dikenli incir her derde deva özellikleriyle dikkat çekiyor. Latince adıyla 'Opuntia ficus-indica' olarak adlandırılan ve çok sıcak kurak bölgelerde yetişebilen bir kaktüs türü olan dikenli incir Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişiyor. Hint inciri, Frenk inciri, Mısır inciri, Babutsa, Kilis inciri, Pabuç inciri, Kaynanadili, Kürek Yemişi gibi yöresel isimlerle anılan dikenli incir tam bir şifa kaynağı. Alanya'da da kendiliğinden yetişen dikenli incir yetiştiği bölgelerde halk tarafından bolca tüketilmesinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir geçim kaynağı. Bu şifalı meyve tüketildiğinde vücuda büyük fayda sağlıyor. Stres, yorgunluk, bitkinlik gibi şikayeti olanlar, dikenli incir tüketerek zinde bir vücuda kavuşabilir. Şeker hastalığının çaresi de dikenli incirde mevcut. Dikenli incir kolestrolü de düşürmeye yardımcı oluyor. Bunun haricinde dikenli incir cilt için de çok etkili bir meyve. Bu meyve ciltteki kırışıklıkları azaltıp, taze bir görünüm kazandırıyor. Dikenli incirdoğal kozmetik sektöründe de kırışık giderici krem yapımında kullanılıyor. Meyve cilt bakımının yanı sıra saç bakımı içinde tam bir güzellik kaynağı. Dikenli incirkilolarıyla başı dertte olanlar ve zayıflamak isteyenler için de çok etkili. Meyveyi tüketildiğinde tokluk hissi sağlayarak ve uzun süre acıkmayı da önlüyor. Dikenli incirin yaprakları ilaç yapımında kullanılıyor. Ayrıca dikenli incir bağırsak, sindirim sistemi rahatsızlıklarında ilaç kadar etkili.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 20:01
Anahtar Kelimeler:
Opuntia Ficus-indicaAlanyaKolesterolRahatsızlıkYorgunluktanşeker HastalığınaYetişenBitkiMantiriç
Yorumlar
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Savaş yıldız 2017-07-19 00:27:31

Sadece alanyada yetişmiyor mısır inciri fethiye ve cevresindede var bedava her köşede dagda bayirda görürsün

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