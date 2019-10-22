Alanya'da ilk! Laparoskopik Myomektomi ameliyatı   

SON yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanmakta artık cerrahiyi ilgilendiren birçok ameliyat Laparoskopik yöntemle daha güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim kadın hastalıklarında laparoskopi döneminin başladığını buna istinaden Alanya bölgesinde ilk kez laparoskopik myomektomi (kapalı miyom ameliyatı) yöntemi ile başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“KAPALI AMELİYATLARIMIZIN SAYISI ARTARAK DEVAM EDECEK “

Başarılı geçen ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mülayim ilçeye sağlık alanında yeni hizmetler vermeye ve kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim: ”Gelişen teknoloji ile birlikte hastalarımıza laparoskopik cerrahi tekniği hizmetini sunmaktayız. Cerrahi dışında kesin tedavisi olmayan miyomlar son yıllarda laparoskopik myomektomi yöntemi ile alınmakta, hasta bu sayede şikayetlerinden kurtulup kısa sürede normal yaşantısına dönebilmektedir. Kadın hastalıklarının her birinde başarı ile yaptığımız bu yöntem hastalarımız için birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Birkaç noktadan vücuda yerleştirdiğimiz ince metal borular ve kamera yardımıyla yapılan bu yöntem sayesinde hastalarımızda geniş kesiler olmadan tedavi edebilmekteyiz. Laparoskopik ameliyatların kesiğinin küçük olması ve operasyonun kısa sürmesi nedeniyle hasta daha hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Ameliyat sonrası daha az ağrı olmakta, enfeksiyon kapma olasılığı daha az görülmektedir. Hasta açık ameliyata göre gündelik yaşantısına daha çabuk dönebilmektedir. Hastanemizde bu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Bütün hastalarımız gönül rahatlığı ile hastanemizde tedavi olabilirler." Diye konuştu

“ESKİ SAĞLIĞIMA HIZLI BİR ŞEKİLDE KAVUŞTUM“

Sağlığına kavuşan Bedia Şimşek ise verilen sağlık hizmetinden dolayı doktoruna, sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti. Şimşek: ”Doktorumun bana vermiş olduğu güven sayesinde bugün eski sağlığıma kavuştum. Benim gibi rahatsızlığı olan kadınlarımız korkmadan burada tedavilerini gerçekleştirebilirler” dedi.