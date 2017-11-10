Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı

SOL böbreğinde 2.5 cm taş tespit edilen Yavuz Yanar adlı hastaya, 1 cm'lik kesiden girilerek PNL ameliyatı uygulandı. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı'ndan Yard. Doç. Dr. Murat Uçar ve Başhekim Dr. Tevfik Yazan, hasta Yavuz Yanar'a ameliyat sonrası servisinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Yanar, ameliyat sonrası 3 gün içerisinde taburcu edildi.
Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Yard. Doç. Dr. Murat Uçar, “Sırt bölgesinden yaptığımız 1 cm'lik kesiden girerek hastamızın sol böbreğinde bulunan 2.5 cm'lik taşı kırarak çıkardık. Uyguladığımız bu yöntem ile hastalarımızın iyileşme ve hastanede kalma süreleri kısaltmaktadır" dedi.
Dr. Tevfik Yazan ise “ALKÜ ile hastanemiz arasında gerçekleşen ortak kullanım sözleşmesiyle birlikte ortak sağlık çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlaşma sayesinde güçlenen genç ve dinamik kadromuzla birlikte hastanemizde daha önceden yapılmayan ameliyatları yapmaya başladık" dedi.
Hasta Yavuz Yanar ise başta Başhekim Tevfik Yazan'a hastane yönetimine, ameliyatı yapan Yard. Doç. Dr. Murat Uçar'a ve tüm sağlık çalışanlarına verilen sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti. Yanar, “Doktorumun bana vermiş olduğu güven sayesinde bugün buradayım. Eski sağlığıma hızla kavuşmaktayım. Gösterilen ilgi ve sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
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