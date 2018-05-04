Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da donanımlı ambulans hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'ya gönderilen 3 tam donanımlı ambulanstan biri Alanya'da hizmet verecek

Alanya'da donanımlı ambulans hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'ya gönderilen 3 tam donanımlı ambulanstan biri Alanya'da hizmet verecek

04 Mayıs 2018 Cuma 23:09
Alanya'da donanımlı ambulans hizmet verecek
banner404

YENİ ambulansların teslimi ile Antalya’da bulunan ambulans sayısı 87’ye yükseldi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Fatih Gülşen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Özlem Karataş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mehmet Akdağ, Başhekim Uz. Dr. Adil Gökmen, birim sorumluları ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulansların anahtarları Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teslim edildi.  Teslim alınan ambulanslar Kaş, Kumluca ve Alanya ilçelerine tahsis edilmiştir. Sağlık Bakanlığından yeni gelen ve dağıtımı yapılan ambulanslar ile birlikte Antalya'da  2 tanesi kar paletli ambulans, 1 tanesi yoğun bakım/obez ambulans, 2 tanesi 4 sedyeli ambulans, 3 tanesi motosiklet ambulans, 4 tanesi devlet hastanesi geçici görevli ambulans, 1 tanesi terkin bekleyen ambulans olmak üzere toplam 87 ambulans hizmet vermeye başladı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAntalyaSağlık Bakanlığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü'den, saçını boyatmak isteyenlere uyarı!
Ünlü'den, saçını boyatmak isteyenlere uyarı!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim