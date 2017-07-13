Alanya'da, ALKÜ çocuk ve ailelerde ameliyat kaygısını azaltıyor

Mehmet AL

AMELİYAT öncesi dönem hem çocuklar hem de ebeveynler için stresli bir durumdur. Yaşı ve gelişim düzeyi ne olursa olsun, bütün çocukların ameliyat öncesi dönemde fiziksel, duygusal ve bilişsel yönden ameliyata hazırlanmaya gereksinimleri vardır. Antalya Kamu Hastaneler Birliğine Bağlı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyat öncesi çocukların ve ailelerinin ameliyat kaygısını azaltmak için bir çalışma düzenledi. Uygulama kapsamında hastanede ameliyat edilecek çocuklar aileleriyle birlikte karşılanarak bu süreç bilgilendirici broşür kartlar, video ve süper kahramanlarının kostümleriyle eğlenceli bir hale getirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı İlkay Kocaakça; "ameliyat öncesi çocuklarımzın ve ailelerinin kaygılarını azaltmak ve bu durumu eğlenceli hale getirmek için bir proje geliştirdik. Bu projede birkaç tane çalışmamış yer almaktadır. İlk olarak bir broşür hazırladık. burada ailelere önerilerimiz yer almaktadır. Daha sonra çocuklarımızın ameliyat kaygılarını önlemeye yönelik ameliyatın süreçlerini anlattığımız resimli kartlarımızı hazırlayarak bu durumu onlara eğlenceli birşekilde anlatmaya çalışmaktayız. Çocuklarımızın ameliyatı gününün sabahından çıkışına kadar olan süreyi anlatan bir video hazırladık.Bu video çalışması çocuk cerrahisi servisimizde dönmektedir.Ameliyat günü çocuklar için daha sevimli olsun istedik. Onları ameliyat gününün süper kahramanları olsun istediğimiz için çocuklarımız için süper kahramanların kostümlerini ve maskelerini hazırladık. Bu projeyle birlikte umuyoruz ki ameliyat kaygısı olmasın. Çocuklarımızın ameliyat sürecini ilerde güzel bir şekilde anlatabileceği hatıra olarak kalsın "dedi

Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan; Sağlıkta dönüşemle beraber her gün gittikçe sağlık hizmetimiz ve kalitemiz daha da artmaktadır dedi. Dr. Tevfik Yazan;”Hasta ve hasta yakınlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetinin her gün kalitesini ve güvenirliğini arttırmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çaba sarfetmekte daha da çalışmaktayız. Bugün gençlerimizin ameliyat korkularını bir nebzede olsun azaltmak için bir proje hazırladık.Bugünün kahramanı çocuklarımızın ameliyat sürecini eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Uygulamadan çocuklarımız ve ebeynlerimizde oldukça memnun. Bu memnuniyet bizleri dahada mutlu etmektedir. Hep beraber Alanya için verdiğimiz sağlık hizmetini daha iyiye götürmek için buradayız.Amacımız ameliyat öncesi korku ve endişeyi ortadan kaldırmaktır. Bu projenin olumlu geri dönüşlerinide almaktayız." dedi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sünnet olacak olan Emir Karademir yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi. Karademir;" bugün beni bir macera beklemektedir. bugün benim en keyifli günüm ve bu maceranın kahramanıda benim "dedi.