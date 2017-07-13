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Alanya'da, ALKÜ çocuk ve ailelerde ameliyat kaygısını azaltıyor

Ameliyat öncesi çocuklarda ve ailelerde kaygı ve endişeyi azaltmak için Antalya Kamu Hastaneler Birliği ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi broşür, resimli kartlar , video ve süper kahramanların kostümleri hazırlandı

Alanya'da, ALKÜ çocuk ve ailelerde ameliyat kaygısını azaltıyor

Ameliyat öncesi çocuklarda ve ailelerde kaygı ve endişeyi azaltmak için Antalya Kamu Hastaneler Birliği ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi broşür, resimli kartlar , video ve süper kahramanların kostümleri hazırlandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:48
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Mehmet AL

AMELİYAT öncesi dönem hem çocuklar hem de ebeveynler  için stresli bir durumdur. Yaşı ve gelişim düzeyi ne olursa olsun, bütün çocukların ameliyat öncesi dönemde fiziksel, duygusal ve bilişsel yönden ameliyata hazırlanmaya gereksinimleri vardır. Antalya Kamu Hastaneler Birliğine Bağlı  ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyat öncesi çocukların ve ailelerinin  ameliyat kaygısını azaltmak için bir çalışma  düzenledi. Uygulama kapsamında hastanede ameliyat edilecek çocuklar  aileleriyle birlikte karşılanarak bu süreç  bilgilendirici broşür kartlar, video ve süper kahramanlarının kostümleriyle eğlenceli bir hale getirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı İlkay Kocaakça; "ameliyat öncesi çocuklarımzın ve ailelerinin kaygılarını azaltmak ve bu durumu eğlenceli hale getirmek için   bir proje geliştirdik. Bu projede  birkaç tane  çalışmamış yer almaktadır. İlk olarak bir broşür hazırladık. burada ailelere önerilerimiz yer almaktadır. Daha sonra çocuklarımızın ameliyat kaygılarını önlemeye yönelik ameliyatın süreçlerini anlattığımız resimli kartlarımızı  hazırlayarak bu durumu onlara eğlenceli birşekilde anlatmaya çalışmaktayız. Çocuklarımızın ameliyatı  gününün sabahından çıkışına kadar olan süreyi anlatan bir video hazırladık.Bu video  çalışması çocuk cerrahisi servisimizde dönmektedir.Ameliyat günü çocuklar  için daha sevimli olsun istedik. Onları ameliyat gününün süper kahramanları  olsun istediğimiz için çocuklarımız için süper kahramanların kostümlerini ve maskelerini hazırladık. Bu projeyle birlikte umuyoruz ki ameliyat kaygısı olmasın. Çocuklarımızın ameliyat sürecini ilerde güzel bir şekilde anlatabileceği hatıra olarak kalsın "dedi
Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan; Sağlıkta dönüşemle beraber  her gün gittikçe sağlık hizmetimiz ve   kalitemiz daha da artmaktadır dedi.  Dr. Tevfik Yazan;”Hasta ve hasta yakınlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetinin her gün kalitesini ve güvenirliğini arttırmak  için çalışma arkadaşlarımızla  birlikte  çaba sarfetmekte daha da çalışmaktayız. Bugün gençlerimizin ameliyat korkularını  bir nebzede  olsun azaltmak için  bir proje hazırladık.Bugünün kahramanı çocuklarımızın ameliyat sürecini eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Uygulamadan çocuklarımız ve ebeynlerimizde oldukça memnun. Bu memnuniyet bizleri dahada mutlu etmektedir. Hep beraber  Alanya  için verdiğimiz  sağlık hizmetini daha  iyiye götürmek için  buradayız.Amacımız ameliyat öncesi korku ve endişeyi ortadan kaldırmaktır. Bu projenin olumlu geri dönüşlerinide almaktayız." dedi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sünnet olacak olan Emir Karademir yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi. Karademir;" bugün beni bir macera beklemektedir. bugün benim en keyifli günüm ve bu maceranın kahramanıda benim "dedi.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
Alanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiNtalya Kamu Hastaneler BirliğiAmeliyat
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