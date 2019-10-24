Akut inmeye ilk müdahalenin önemi anlatıldı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitimlerine devam ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selin Çelik; Acil Servis, Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Nöroloji Servisinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına yönelik “akut inmeye müdahale“ konulu bir eğitim semineri düzenledi.
İNME vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde; tanısı konulan hastaya 4,5-6 saat içinde tedaviye başlanabilmesi, zaman kaybı yaşanmaması adına neler yapılması gerektiğine dair katılıcılara bilgi verildi. Uz.Dr. Çelik; ”İnme, beynin bir kısmının oksijen bakımından zengin kan akışının engellenmesi ile oluşan hasardır. Dünyada her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiği, 5 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ve 5 milyon kişide inmeye bağlı kalıcı engel geliştiği bilinmektedir. Bizlerde Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında inmeye bağlı ölümlerin engellenmesi, hasarın en aza indirilmesi adına koordineli çalışarak eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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