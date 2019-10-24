Akut inmeye ilk müdahalenin önemi anlatıldı

İNME vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde; tanısı konulan hastaya 4,5-6 saat içinde tedaviye başlanabilmesi, zaman kaybı yaşanmaması adına neler yapılması gerektiğine dair katılıcılara bilgi verildi. Uz.Dr. Çelik; ”İnme, beynin bir kısmının oksijen bakımından zengin kan akışının engellenmesi ile oluşan hasardır. Dünyada her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiği, 5 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ve 5 milyon kişide inmeye bağlı kalıcı engel geliştiği bilinmektedir. Bizlerde Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında inmeye bağlı ölümlerin engellenmesi, hasarın en aza indirilmesi adına koordineli çalışarak eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.