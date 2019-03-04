Akneli cilt yapısının stres düzeyini artırdığı belirlendi

Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmayla, akne gelişiminin stres ve depresyon seviyesini artırırken, aşırı stresin de akne oluşumuna zemin hazırladığı belirlendi.

Akneli cilt yapısının stres düzeyini artırdığı belirlendi
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TÜRK Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Necmettin Erbakan  Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Recep Dursun başkanlığında yapılan ve ilk sonuçları ulusal bilimsel dergilerde  yayımlanan, "Stresin akne ve depresyon, akne ve depresyonun ise stres üzerindeki  etkisi" araştırmasıyla, akne sorunu tedavi edilen ve ciltteki izler yok edilen  hastalarda, tedavi öncesinde belirlenen stres düzeyinin yarı yarıya azaldığı  tespit edildi.
Birçok ulusal bilimsel dergide makale olarak yayımlanan araştırma  sonuçları, yurt dışına da gönderilecek. 
Doç. Dr. Recep Dursun, yaptığı açıklamada, cildin,  vücudu koruyan, şekil veren, vücuda kimlik kazandıran öneme sahip olduğunu,  genetik ve çevresel faktörlerden etkilendiğini söyledi. 
Yaşam koşulları, ekonomik sorunlar, iş hayatı, şehir yaşamı gibi  çevresel faktörlerin cilt sağlığının bozulmasında büyük öneme sahip olduğunu  vurgulayan Dursun, "Bu faktörler stres üzerindeki en önemli etkenlerdir. Stres de  deri hastalıklarının gelişmesini ya da mevcut sıkıntıların artmasını sağlar."  dedi.
Dursun, sinir sistemindeki bozukluklarda stres ve depresyonun gözle  görülür etkilerinin cilt üzerinde ortaya çıktığını vurgulayarak, "Özellikle  genetiği yatkın kişilerde, ailevi sorunlar, iş yeri problemleri, terör, ekonomik  sıkıntılar gibi pek çok neden kaygı, stres ve depresyona neden olmaktadır. Stres  ve kaygı, deride, ürtiker (kurdeşen), alerjik ya da sinirsel egzamalar, sedef,  genel veya saçkıran denilen bölgesel saç dökülmeleri, saç ve deri koparma, tırnak  yeme, ağız yaraları gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." diye konuştu. 
Stres ve depresyona bağlı kaşıntı 
Stres ve depresyona bağlı kaşıntılı ve alerjik hastalıklarda kaşıntı  ve alevlenmelerin genellikle akşamları daha çok arttığına işaret eden Dursun,  şunları kaydetti: 
"Özellikle çocukluk çağında yaşanan korku, kıskançlık, endişe ve  üzüntüler deri hastalıklarını erken yaşlarda tetiklemekte ve ilerleyen yaşlarda  daha ağır seyretmesine neden olmaktadır. Ayrıca stres ile hormonal yapı değişiyor  ve bağışıklık sistemi baskılanıyor. Bu da iç organ hasarlarıyla birlikte deride  başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Strese bağlı hormonal  değişiklikler deride yaşlanmayı artırıyor, lekelenmeleri çoğaltıyor (melazma)  veya azaltıyor (vitiligo-ALA hastalığı), aşırı kıllanmaya neden oluyor, saç,  tırnak gelişim bozukluklarına yol açabiliyor. Bağışıklık sistemindeki bozulmalar  da deri iltihaplarını, uçuk çıkışını, sivilce artışını sağladığı gibi kollajen  doku hastalıklarını tetikleyebiliyor." 
"Tedavi sonrası stres düzeyi yüzde 50 azalıyor"
Stresin cilt hastalıkları üzerine etkisine yönelik yurt içi ve yurt  dışında önemli çalışmalara imza atıldığını anlatan Dursun, başkanlığındaki bir  ekip tarafından "Stresin akne ve depresyon, akne ve depresyonun ise stres  üzerindeki etkisi" başlıklı bir bilimsel araştırma yaptıklarını söyledi.
 
Dursun, araştırmanın, görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi  Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirildiğini  dile getirerek, araştırmada stres ve depresyon ile akne gelişiminin birbirinin  hem nedeni hem de sonucu olup olmadığının incelendiğini belirtti.
Doç, Dr. Dursun, araştırma sonucuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Cildinde aknesi bulunanların bu durumu bir stres kaynağı yapabildiği  ortaya konuldu. Cildinde belirgin aknesi bulunan ya da akneye bağlı iz kalan  kişiler, bu durumun kendilerinde öz güven kaybına neden olabildiği, fiziksel  açıdan kötü hissetmelerini sağlayabildiği ve dışarı çıkmaktan kaçınabildiklerini  belirtti. Bu gibi durumlara bağlı olarak sosyal yaşamdan uzaklaşabildiklerini  ifade ettiler. Araştırmada toplumdan izole bir yaşamın içinde olan kişilerin bu  durumla baş edemediklerinde psikolojik dengelerinin bozulabildiği gösterildi.  Özellikle kadınlarda erkeklere göre ciltte akne bulunmasının daha fazla stres  yarattığı ve depresyon nedeni olduğu belirlendi. Akne ve stresin birbirini  olumsuz etkileyen sarmal etki yarattığı, akne oluşumunun stresi, stresli yaşam  biçiminin de akne gelişimini etkilediği ortaya konuldu." 
Araştırmanın ikinci aşamasında ise akneye bağlı stres düzeyi artan  grup ile aşırı stres, kaygı ve depresyona bağlı akne gelişen gruptakilerin tedavi  edildikten sonra da tekrar incelendiğini anlatan Dursun, "Bu aşamada ilk olarak  tedavi öncesi akne bulunan kişilerde stres düzeyleri belirlendi. Daha sonra aynı  kişilerin, ciltleri akneden temizlenerek tedavi edildi ve stres düzeylerine bir  kez daha bakıldı. İki sonuç karşılaştırıldığında tedavi edilerek akneden  arındırılmış ve aknenin oluşturduğu iz önemli ölçüde yok edilen kişilerde stres  düzeyinin yüzde 50 düştüğü, daha sosyalleştikleri ve yaşama bağlandıkları tespit  edildi." şeklinde konuştu.

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