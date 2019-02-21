'Akıllı ilaçlar' kemoterapiyi azaltacak

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, "İleride akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi çok daha yaygınlaşacak ve kemoterapiden gittikçe uzaklaşacağız." dedi

'Akıllı ilaçlar' kemoterapiyi azaltacak
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COŞKUN, yaptığı açıklamada, kanserle ilgili tüm dünyada  çok büyük gelişmeler olduğunu ve Türkiye'de de bu konunun çok yakından takip  edildiğini söyledi. 
Türkiye'de çok iyi onkoloji uzmanlarının bulunduğunu, devletin ve  Sağlık Bakanlığının bu konudaki çalışmalara çok önem verdiğini ifade eden Coşkun,  erken teşhisle ilgili çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini, son dönemde de tedavi  yöntemleriyle ilgili yeni yeni gelişmeler yaşandığını anlattı.
 Akıllı ilaç ve aşı tedavilerinin gündemde olduğuna işaret eden Coşkun,  "Neredeyse her ay yeni bir ilaç ekleniyor. Ülkemizde de mümkün olduğunca  hastalarımıza en faydalı olan ilacın kullanımı için çalışmalar devam ediyor."  dedi.
 
 "Kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırıyor"
 Coşkun, kemoterapi yönteminin uzun süredir uygulanan bir tedavi  yöntemi olduğunu ancak bu yöntemin hastaya faydasının yanında vücut sistemine de  birçok zararının bulunduğunu aktardı. 
Kemoterapi yönteminin kanser hücresinin yanında normal hücreleri de  etkilediğine dikkati çeken Coşkun, şöyle konuştu: 
 "Saç dökülmesi, bulantı, kusma, kalp,  karaciğer, böbrek gibi  organlarda yetersizlik olabiliyor. Son dönemde gelişen tedaviler, akıllı ilaçlar  ve aşı tedavisi, sadece kanser hücrelerini hedef alıyor. Dolayısıyla normal  sağlıklı hücreyi etkilemeyip sadece kanserli hücreyi öldürüyor. Böylece  hastalarımız kemoterapinin vücuda yaptığı yan etkilerden kurtulmuş oluyor. Yeni  tedavi yöntemleri çok daha etkili oluyor ve sadece kanser hücresini etkilediği  için daha yüksek dozajlarda verebiliyoruz. Yan etkileri az olduğu için kemoterapi  gibi kısa süreli uygulanmıyor. Ağızdan başladığımız veya damardan verdiğimiz  akıllı ilacı bazen yıllarca uygulayabiliyoruz ama kemoterapiyi 6-8 kere verdikten  sonra hastanın bunu kaldırması mümkün olmuyor. Aşı tedavileri de vücudun immün  sistemini artırarak hastanın kendisinin kanserle savaşmasını sağlıyor.  Dolayısıyla daha az yan etkiyle kanser hücresini öldürmüş oluyoruz."
 
 "Kemoterapiyi zaten bir kısım hastalar alamıyordu"
Coşkun, bu tedaviler sayesinde hastaların ömürlerinin uzadığını ve  daha önce "tedavi edilemez, yapılacak bir şey yok" denilen hastalarda çok uzun  süre yaşam sağlanabildiğini vurguladı.
 
 Kemoterapi yönteminin her hastada uygulanamadığını dile getiren  Coşkun, "Akıllı ilaç ve aşı tedavilerinde çok olumlu sonuçlar alınıyor ama bunun  için ekip çalışması ve kanserin özelliğinin tanınması  gerekiyor. Kanserin kendi  özelliği, hastanın bünyesindeki özelliği değerlendirildiğinde buna göre ilaçlar  uygulanarak kemoterapide olmayacak kadar büyük faydalar elde ediliyor.  Kemoterapiyi zaten bir kısım hastalar, yaşı ileri veya başka bir hastalığı olduğu  için alamıyordu ama akıllı ilaçlar ve aşı tedavisini, yaşı ileri de olsa,  hastalığı yaygın da olsa birçok hastamıza uygulama şansımız var." diye konuştu.
 
Coşkun, akıllı ilaç ve aşı tedavisinin dezavantajının ise pahalılık  olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
 "Bu ilaçlar, yurt dışında üretiliyor ve ülkemizde çok pahalı. Ama  ülkemizde de bunlar mümkün olduğunca Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor.  Hatta gelecekte bunlardan oluşacağı için ülkemizde de bu tür ilaçlar Sağlık  Bilimleri Üniversitesi dahilinde geliştirilmeye çalışılıyor ve çok yakından takip  ediliyor. Mutlaka çok uzak olmayan bir zamanda bu ilaçların kemoterapinin yerini  alacağını söyleyebiliriz hatta şimdi bile kemoterapiden önce verdiğimiz hasta  grupları var. İleride akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi çok daha yaygınlaşacak ve  kemoterapiden gittikçe uzaklaşacağız. İlaçlar pahalı olduğu için tüm dünyada  bununla ilgili sıkıntılar var. Bizim ülkemiz bu konuda birçok ülkeye göre daha  avantajlı. Ülkemizde birçok ilacın kullanımı sağlanabiliyor."

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