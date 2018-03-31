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Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
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Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Sigara, çevre kirliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi olumsuz etkiliyor. İşte akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Sigara, çevre kirliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi olumsuz etkiliyor. İşte akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

31 Mart 2018 Cumartesi 23:54
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
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AKCİĞERLERİ temizleyen 3 günlük programa başlamadan önce 2 gün önceden sigarayı bırakmanız gerekiyor. Bu sayede vücudunuz zehirden arınmak için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün önce bırakıp spor yaparak ve bitki çayı içerek vücudunuzu hazırlayın.
 
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem:
 
1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için.

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Anahtar Kelimeler:
SigaraAkciğerçevre KirliliğiSpor
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