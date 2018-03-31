AKCİĞER LERİ temizleyen 3 günlük programa başlamadan önce 2 gün önceden sigara yı bırakmanız gerekiyor. Bu sayede vücudunuz zehirden arınmak için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün önce bırakıp spor yaparak ve bitki çayı içerek vücudunuzu hazırlayın. Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem: 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için.

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