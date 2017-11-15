Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

DÜNYA'DA ve ülkemizde hızla yaygınlaşan akciğer kanseri erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak tanımlanıyor. En önemli nedeninin sigara olarak gösterildiği akciğer kanseri; özellikle nefes darlığı, hırıltı, ani kilo kaybı ya da çeşitli ağrılarla kendini gösterebiliyor.

En korkutucu kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alan bu kanser, gelişen tıbbi ve teknolojik imkanlar sayesinde başarıyla tedavi edilerek yaşam süresi uzatılabiliyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Keskin, “17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü” akciğer kanserinin belirtileri hakkında bilgi verirken, tedaviye de değindi.



"SİGARADAN UZAK DURMAK RİSKİ AZALTIYOR"

Akciğer, vücuda oksijen alımı ve yaşamsal faaliyetler sırasında oluşan karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlar. Ancak akciğerlerdeki kötü huylu hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması akciğer kanserine neden olur.

Akciğer kanserinin en önemli nedeni, her ne kadar sigara olsa da tüm akciğer kanserleri vakaları incelendiğinde yüzde 15’lik dilimini de hiç sigara içmemiş kişilerin oluşturur. Sigara kaynaklı akciğer kanseri riski altında bulunanlar sigara, pipo, puro, nargile ve bu ürünlerin tüketildiği ortamlardan uzak durarak bu riski çok büyük oranda azaltabilir.

Genetik faktörler, asbest, radon gazı, hava kirliliği, içme sularında bulunan yüksek düzeydeki arsenik madde nedeniyle risk altında bulunan kişiler ise hayat şartlarını düzelterek bu riski en aza indirebilir.



GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK AKCİĞER KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR

Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık ölüm nedeni olan akciğer kanseri sinsi bir şekilde ilerleyerek çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Birçok kişi akciğer kanseri olduğunu, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiğinde öğrenmektedir. Bu belirtilere özellikle dikkat edilmelidir:

● Sürekli nefes darlığı ve hırıltılı solunum

● Geçmeyen ve giderek artan öksürük, kanlı balgam

● İştah kaybı ve kilo kaybı

● Göğüs, sırt, omuz, kürek kemiği, kol ve bacak ağrısı

● Ses kısıklığı

● Yutma güçlüğü

● Göz kapağında düşme

● Tekrarlayan enfeksiyonlar

● Parmaklarda çomaklaşma

Akciğer kanserinin sinsi bir şekilde ilerleyerek ileri evrelerde ortaya çıkması, hastalığın erken evrede tanı almasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yapılan araştırmalar başta sigara kullananlar olmak üzere akciğer kanseri riski altında olanların 50 yaş ve üzerinde mutlaka tarama yaptırmasının gerekliliğine işaret ediyor. Bu taramalar sonucu erken evrede tanısı konulabilen akciğer kanseri, uygulanan tedavilerle tamamen ortadan kaldırılabilir.



HASTAYA ÖZEL TANI VE TEDAVİ UYGULANIYOR

Yapılan araştırmalar akciğer kanserinin de diğer kanser türlerinde olduğu gibi tek bir çeşit hastalık olmadığı ve farklı türlerinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle akciğer kanseri tanısı konulan hastalara tedaviye başlamadan önce genetik doku analizi yapılır.

Hastaya analiz sonucuna göre akciğer kanser türü teşhisi konularak ya kemoterapi ya da akıllı ilaçlar veya immünoterapi ile devam edilmesine karar verilir. Akciğer kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapi büyük oranda olumlu yanıt verir. Bu oranın daha yukarı çekilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Bunlardan biri olan immünoterapi, insan vücudundaki kanser ile savaşan hücrelerin oranını kat kat artırarak vücudun kanser ile savaşma kapasitesini güçlendirmek amaçlanır.

Sağlıklı bir insanın vücudu sürekli olarak kanser hücreleri ile savaş halindedir. Ancak kanser ortaya çıktığı zaman kişinin vücudu bu savaşta yetersiz kalmaya başlar. İmmünoterapi bu zayıflığı düzenleyerek etkili bir tedavi sağlar.



İMMÜNOTERAPİ İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Bugüne kadar ileri evre akciğer kanserinde hastalığın uzun süreli kontrolü neredeyse mümkün değildi. Ancak immünoterapi ile artık hastalığın uzun süreli kontrolü mümkün olabilir. Hatta kimi hastalar ileri evrelerde bile olsa hastalığın tamamen yok olma ihtimali vardır.

İmmünoterapi 2 veya 3 haftada bir serum ile uygulanır. Alanında uzman hekimler ve uzman merkezler tarafından yapılması gereken immünoterapi ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanarak hastaların yaşam kalitelerini artırır.