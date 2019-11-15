Akciğer kanserini artıran faktörler

MEMORİAL Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, '17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü' nedeniyle hastalık ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Akciğer kanserinin üçte ikisi yani yaklaşık yüzde 65'lik kısmının önlenebilir sebeplerden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, "Kalan üçte birlik kısım ise yaş, genetik, biyolojik nedenler gibi önlenemeyen durumlar olmaktadır. Türkiye'de kanser görülme oranında akciğer kanserinin erkeklerde neredeyse ilk sıradadır. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar, kadınların tütün kullanımı artışından dolayı akciğer kanseri görülme oranının arttığını göstermektedir. Akciğer kanserine yakalanmada çevresel faktörlerin önemi büyüktür. Çevresel faktörlere ne kadar fazla süre maruz kalınırsa risk o kadar artmaktadır. Yaşın ilerleyişi ile birlikte de çevresel faktörlerin akciğer kanseri görülme sıklığında etkisi ortaya çıkar" diye konuştu.Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer kanserini artıran risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: "Tütün ve tütün ürünleri, hava kirliliği, arsenik, radon gazı gibi bazı kimyasal maddelere nefes yolu ile maruz kalmak, kömür, karbon vb kullanımı, uzun süreli seyreden kronik akciğer hastalıkları, genetik nedenler."

1 PAKET SİGARA İÇEN BİRİ YÜZDE 80 DAHA RİSKLİ

Akciğer kanseri risklerinin en başında tütün ve tütün ürünlerinin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, "Kişinin paket/yıl olarak sigara kullanım oranına bakılır. Bir kişi 20 yıl boyunca 1 paket sigara içiyorsa, akciğer kanserine maruz kalma ihtimali içmeyen insanlara göre 80 kat artmaktadır. Eğer 10 yıl günde 2 paket sigara içildiyse, bu yine 20 yıllık 1 paket tüketim riskine eş gelmektedir. Yeni kanser tanılarına bakıldığında her 10 kanserden 8'inin tütün kullanımına bağlı olduğu görülmektedir" dedi.

ERKEN EVREDE YAKALANIRSA YAŞAM SÜRESİ YÜZDE 85'LERE ÇIKIYOR

Tütün ve tütün kullanımının kontrol altına alınması, akciğer kanseri risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve erken tanı ile akciğer kanserinin daha erken evrede yakalanmasının akciğer kanserini önlemede büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Akciğer kanseri yaşam kaybına yüksek oranda neden olsa da erken evrede yakalanırsa daha sonraki yaşam süreci yüzde 85'lere çıkabilmektedir. Bu nedenle tarama yöntemleri, farkındalık ve hekime erken başvurma gibi sağlık politikaları geliştirilmelidir" dedi.Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer kanseri belirtilerini şöyle sıraladı: "Öksürük, halsizlik, hızlı kilo kaybı, iştahta değişiklik, nefes darlığı, gece ve zamansız terleme, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kanlı, balgamlı öksürük."