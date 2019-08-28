Akciğer kanserine dikkat

DÜNYADA ve ülkemizde her geçen gün artan akciğer kanseri en yaygın ve ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor. Sigara tüketiminin akciğer kanserini tetiklediğine dikkati çeken ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uz. Dr. Aliye Gamze Çalış, kanserin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

'SİGARA TÜKETİMİYLE DOĞRU ORANTILI'

Dr. Çalış, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesiyle birlikte hastalığın erken dönemde teşhis edilebildiğini dile getirerek "Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak, hastalıkla mücadelede çok büyük bir rol oynamaktadır. Akciğer kanseri, akciğer dokusu içerisindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile birlikte ortaya çıkan kötü huylu bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üstü ve erkeklerde sık görülmesine rağmen günümüzde kadınlarda sigara içiminin artmasıyla beraber bu oran artarak 50 yaş altına inmiş, toplumun tüm kesiminde görülmeye başlanmıştır. Bugüne kadar akciğer kanserleri kötü gidişatıyla bilinse de yeni çıkan tedavi rejimleriyle birlikte hastalarımızdaki yaşam beklentilerimiz de artmaktadır" dedi.

AKCİĞER KANSERİNİN BULGULARI NELER?

Dikkat edilmesi gereken bulguları da aktaran Dr. Çalış "Dirençli öksürük, balgam, kanlı balgam, nefes darlığı, kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemeleri, sırt, boğaz ve göğüs ağrıları akciğer kanserinin habercisi olabilir. Eğer bu şikayetlerden birisi sizde var ve sigara kullanıyorsanız veya pasif içici iseniz bir an önce Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvurarak bir uzmana görünmeniz gerekmektedir" diyerek vatandaşları uyardı.

'ERKEN TEŞHİS YAŞAM ŞANSINI ARTTIRIR'

Dr. Çalış, hastalığa sebep olan en temel risk faktörlerini sıralayarak "Sigara içimi, ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması, daha önce verem veya akciğer hastalığı geçirmek, sürekli radyasyona maruz kalmak akciğer kanseri için risk faktörleri arasında yer almaktadır. Akciğer kanserinden şüphelendiğimiz hastalarda öncelikle akciğer grafiği ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Şüpheli bir bulgu halinde ilaçlı veya ilaçsız akciğer tomografisi çekilmekte, gereken durumlarda da pet tomografi dediğimiz ileri tetkiklere başvurmaktayız. Akciğer kanseri düşündüğümüz hastalarda kesin tanıyı patolojik değerlendirme sonucunda yapıyoruz. Akciğer kanseri kötü huyludur ama hiçbir şey için geç değildir. Bir an önce tedaviye başlamamız yaşam şansını arttıracaktır. Kendiniz ve sevdikleriniz için öncelikle sigaradan uzak durun. Unutmayın sağlığınız bizler için önemidir" şeklinde konuştu.