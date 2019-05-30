Aileler çocuklarınız için dikkat: ALKÜ'lü uzman uyardı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Burak Uygur, 11-18 yaş arasındaki gençlerin tehlikede olduğunu söyleyerek, ebeveynleri teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı konusunda uyardı. Uygur, teknoloji bağımlılığının ilk önce bilgisayar oyunlarıyla başladığını, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte arttığını ifade etti. Uygur, bu süreçte sosyal medya bağımlılığının da bireylerde oluştuğuna dikkat çekti. Uygur, “Bağımlılık kavramı deyince geçmiş yıllarda daha çok aklımıza alkol ve madde bağımlılığı gelmekteydi. Fakat bu durum teknolojinin hızla gelişmesi ve akıllı telefonların yayılmasıyla birlikte değişti.

Sosyal medya bağımlılığının ortaya çıkmasındaki en büyük faktör kişilerin sosyalleşmesine sanal ortamda da olsa olanak sağlamasıdır. Ve bu sosyalleşme onların daha çok haz almasına, kendi hayallerindeki kimlikle var olmalarına yol açmaktadır. Bir nevi sosyal platformda kendilerinde buldukları eksikleri gidermektedirler. Bu durum sanal ortamda her ne kadar giderilse de gerçek hayatta kişinin bir o kadar sosyalliğini azaltmakta, yalnızlığını ise arttırmaktadır.

‘GENÇLER TEHLİKE ALTINDA’

Gençlerimiz neyin yanlış neyin doğru olduğunu bir yetişkin kadar bilememektedir. Burada ebeveynlerimize çok iş düşmektedir. Ebeveynler çocuklarının interneti nasıl kullandığını ne kadar ve nasıl vakit geçirdiğini, sosyal medya platformlarında kimlerle arkadaşlık ettiğini muhakkak kontrol etmelidirler. 2000’li yılların öncesinde anne ve babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini çok rahat bilmekteydi. Fakat bu durum günümüz şartlarında zorlaşmaktadır. Nedeni ise internetin insanlara esneklik ve gizlilik olanağı sağlamasıdır. İnternet başındayken çocuğunun kimle vakit geçirdiğini, nelerle meşgul olduğunu bilmek zorlaşmaktadır. Bu yüzden ebeveynlere önerim muhakkak çocuklarının internet kullanımını yakından incelemeleri ve değerlendirmeleri olacaktır. Sosyal medya, kişinin hayatında çok zaman kaplamaya başladıysa, kişi buna ulaşamadığı zaman bir huzursuzluk duyup sıkıntı yaşıyorsa ve bu sıkıntı ile baş etmekte zorlanıyorsa, ayrıca toplumsal hayatını olumsuz etkiliyorsa mutlaka uzman bir hekim tarafından yardım almalıdır. Sosyal medya bağımlısı olan kişiler içinde bulundukları durumun farkına varmayabilirler, bunun için çevresindeki kişilere çok iş düşmektedir" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 21:37