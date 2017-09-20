Ağrıları ‘Algoloji’ dindiriyor

ALGOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Buket Kocaman Akbay, Ağrı Polikliniği sayesinde hastaların, hastalıklarına bağlı oluşan ağrılardan kurtulabileceklerini dile getirdi. Hekimlik mesleğinin ortaya çıkışı ile birlikte ağrının dindirilmesinin hekimlerin temel amaçlarından biri olduğunu ve bundan hareketle, AEAH bünyesinde algoloji polikliniği oluşturulduğunu belirten Doç. Dr. Buket Kocaman Akbay, algolojinin cevap bulunamayan, zor, kronik ve dirençli ağrılarda medikal tedavileri ve girişimsel işlemleri uygulayan geniş kapsamlı bir ağrı bilimi olduğunu söyledi. Daha önce anestezi ve reanimasyon uzmanları tarafından bu hizmetin verildiğini vurgulayan Doç. Dr. Akbay, 15 Ağustos'tan itibaren AEAH bünyesinde algoloji polikliniği olarak hizmet vermeye başladıklarını, şu ana kadar 52 hastaya sağlık hizmeti sunduklarını belirtti. Akbay, algolojinin geçmeyen ağrıların tedavisi ile uğraşan bir bilim olarak nitelendirildiğini söyledi. Algoloji polikliniğinin özellikle kronik (6 aydan uzun süren) ağrıların üzerinde çalıştığını belirten Doç. Dr. Akba, "Özellikle 6 aydan uzun süredir verilen tedavilere rağmen düzelme kaydedilmeyen; kas ve eklem ağrıları, sinir hasarı, sinir tuzaklanması sonucu ağrılar, metabolik (diyabet gibi) hastalıkların eşlik ettiği ağrılar, damar tıkanıklığına bağlı bacak ağrıları, omurgada yapı bozukluğu sonucu ortaya çıkan ağrılar, baş ağrıları ve nedeni bulunamayan ağrılar bu bilim dalının uğraşı alanındadır" diye konuştu. Akbay, algolojinin hastanın ağrı nedeniyle etkilenen yaşam kalitesini iyileştirmeye çalıştığını, bu amaçla ilaç tedavisinin yanı sıra gerektiğinde girişimsel işlemlere başvurduğunu söyledi.