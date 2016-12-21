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Ağızdaki bu yaralar kanser belirtisi!

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi

Ağızdaki bu yaralar kanser belirtisi!

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:45
Ağızdaki bu yaralar kanser belirtisi!
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DİŞ Hekimi Kazak, ağız kanserin de ortaya çıkan belirtileri şöyle sıraladı:

Ağız kanseri belirtileri:

“Ağızda acı veya tarifsiz bir Ağrı, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması”

Ağızda beyaz veya kırmızı leke ne demek?

Ağız içinde çıkan beyaz veya kırmızı lekelerin öncü kanser koşulları (ardından kanser görülmesi muhtemel koşullar) olarak onaylanabileceğini kaydeden Kazak, "Saydığımız belirtilerin herhangi birini fark eden kişi doktor veya diş hekimlerine muayene olmalıdır” şeklinde konuştu.
 
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SağlıkGenel SağlıkAğız Kanseri BelirtileriAğız KanseriAğrı
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