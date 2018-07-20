Ağız kokusunun sebebi ve geçirmenin yolları

Ayurvedik bir uygulama olan dil kazıma yönteminden bahsediyoruz. Dil kazımak kulağa biraz garip ve hatta acı verici gibi gelebilir ama emin olun ki bir kere

denedikten sonra acısız bir şekilde dilinizden çıkan kiri görünce bu uygulamayı her sabah yapmak isteyeceksiniz.

Dil Kazımanın Faydaları

1. Kötü ağız ve nefes kokusunu geçirir

Kötü kokan nefesle başa çıkmanın tek yolu dil kazımaktır. Nefesiniz kötü kokmasa bile sabahları

uyanınca insanın nefesi kokar. Nefesiniz ya da ağzınız koksun kokmasın dilinizi kazıyarak kötü kokulardan her zaman uzak durabilirsiniz.

2. Tat alma duyusunu arttırır

Diliniz kirle kaplı olunca tüm tatları tam anlamıyla alamaz. Dil kazıma yöntemi ile tüm yiyeceklerin gerçek tatlarını yeniden almaya hazır olun!

3. Sindirime yardımcı olur

Hepimiz biliyoruz ki sindirim ağızda başlar ve yiyecekleri iyi çiğnemek önemlidir. Ama tükürük de bir o kadar önemlidir ve ne kadar çok tükürük salgılarsanız yiyecekleri o kadar kolay sindirirsiniz. Dil kazıma yöntemi daha fazla tükürük salgılamanıza yardımcı olur.

4. Plak oluşumunu engeller

Dişleriniz de olduğu gibi dilinizde de plak biriktiğini duyunca biraz şaşırabilirsiniz – buna yumuşak plak denir. Dilinizde ne kadar çok plak birikirse dişinizde de bir o kadar plak birikecek demektir.

5. Tüm ağız sağlığını arttırır

Temiz bir dil ve sağlıklı bir ağız sizi bir çok hastalıktan korur. Kötü ağız sağlığı diyabet, kalp damar hastalıkları ve kısırlıkla bağlantılıdır.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 18:46