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Ağız kokusundan kurtulmanın en basit yolu!

Hem özel hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyen ağız kokusu birlikteliklerin de önemli sorunları arasında

Ağız kokusundan kurtulmanın en basit yolu!

Hem özel hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyen ağız kokusu birlikteliklerin de önemli sorunları arasında

23 Temmuz 2017 Pazar 16:39
Ağız kokusundan kurtulmanın en basit yolu!
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ÖYLE ki eşlerden herhangi birinde bulunan ağız kokusunda tedaviye yanaşılmaması, boşanma sebebi olarak Yargıtay kararlarına bile geçmiş durumda. 
Halitosis denilen ağız kokusu, kişinin kendinden memnuniyetsizlik halini doğururken arkadaş ve dost çevresinden uzaklaşma, başka insanların varlığı sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi olumsuz durumları beraberinde getiriyor. 
Diş Hekimi Recep Eşkar, kişinin bu durumdan haberdar olmamasının ise çevresindeki insanların ondan uzaklaşmasına sebep olacağını söylüyor. 
 
TÜRKİYE’DE HER 100 KİŞİDEN 25’İNİN AĞZI KOKUYOR
Türkiye'de ağız kokusu görülme oranının yüzde 25 olduğu bilgisini paylaşan Eşkar, bu bilgi göz önüne alındığında kişinin, beden-ruh-sosyal sağlığının devamı için ağız kokusuyla ilgili önlemler almak zorunda olduğuna dikkati çekerek, ağız kokusundan kurtulmak için şunları öneriyor: 
 
AĞIZ KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN BUNLARI YAPIN 
"Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır. Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir. Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir. Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir. Diş ve diş eti hastalıkları, ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir.
 
AĞIZ KURULUĞU DA KOKU YAPAR
Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir. Protez, dolgu, diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından, bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir. Ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir. Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Ağız KokusuYargıtay
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