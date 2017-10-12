Ağız kokusu neyin habercisi?

SİGARA, iltihap ve reflünün ağız kokusu yapabildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev Özsarı ağız kokusunun nedenlerini şöyle anlattı:



Ağız hijyeninin kötülüğü: Düzenli diş fırçalama, hafifçe dil fırçalama ve şikayet olmasa da yılda bir diş hekimi kontrolü önerilir. Diş fırçalama ardından diş ipi kullanımını etkin temizlik için gereklidir.



Sigara kullanımı: Sigara ve benzeri solunum ile alınan maddeler birçok hastalığa neden olduğu gibi ağız kokusu da yapar.



Dişte çürük ya da apse: Ağız içinde oluşan enfeksiyonlar bakteri üretimi artırır ve kokuya neden olur.



Bademcik iltihabı, sinüzit: Üst solunum yolları enfeksiyonları ağız içinde akıntı da yaparak kötü koku oluşturur. Sinüzit ve burun tıkanmasına neden olan tüm rahatsızlıklar nefesin ağız yoluyla alınmasına neden olur.



Reflü: Mide sıvısının yemek borusu ağıza gelmesi halidir. Ağız kokusu ve öksürük nedeni olur.



Uzun süreli açlık: Uzun süre bir şey yememek ve su içmemek, ağız kuruluğuna ve ağız içindeki mikroorganizmaların faaliyetinin artmasına neden olur.



“SABAH UYANINCA AĞIZ KOKUSU NORMAL”



Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Samiye Çelik ise ağız kokusunu diş ve ağız sağlığı açısından değerlendirerek sabahları görülen ağız kokusunun normal olduğunu söyledi:



“Gece boyunca sindirim kanalında biriken gazlar, sabahları oluşan ağız kokusunun sebebidir. Herhangi bir sağlık problemi göstergesi değildir. Ancak dişlerimizi fırçalamadan uyuduğumuzda, ağızdaki yemek artıkları bakteriler tarafından kullanılır. Tükürük akışı azaldığı için bu etki daha fazlalaşır ve kokuya sebep olur.





DİŞ PROBLEMLERİ AĞIZ KOKUSU YAPAR



Ağız kokusunu engellemede ağız hijyeninin yeri büyüktür. Dişlerin aralarında kalan yiyecekler, diş üzerindeki plaklar ağız kokusuna sebep olur. Ayrıca uzun zaman iyi temizlenmeyen bölgelerde oluşan diş taşları, dişeti rahatsızlıkları ve çürükler ciddi ağız kokusu yaratır. Bunlar kişisel ağız hijyeni zayıf olanlarda rastlanan problemlerdir.”



AĞIZ HİJYENİ NASIL SAĞLANMALI?



Günde en az 2 kere düzenli diş fırçalama ihmal edilmemeli.



Diş aralarında biriken plak için en iyi çözüm günde bir kere diş ipi kullanmaktır.



Rutin diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemeli.



Eğer hareketli protez kullanılıyorsa günlük temizlikleri yapılmalı.



Eski ve uyumsuz porselen kuron ve köprüler, plak birikimine sebep olduğu için değiştirilmeli.

