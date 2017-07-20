ADSM'de ilk diş nakli yapıldı

ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı ADSM'de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Samet İnal tarafından ilk defa diş nakli (otojen diş transplantasyonu) yapıldı. Dr. Samet İnal, hastanın çene kemiği içerisinde sağlıklı, gömülü ve fonksiyonda olmayan 20 yaş dişini, çürük ve buna bağlı enfeksiyon nedeniyle çekimini gerçekleştirdiği dişin olduğu yere nakletti. Dr. Samet İnal, nakil işleminde hastaların kaybedilmiş dişlerinin yerine çene kemiği içerisinde gömülü kalmış olan dişlerin ağız içerisinde çiğneme fonksiyonuna kazandırılması işleminin son derece sağlıklı olduğunu ve alternatif tedavi yöntemlerine göre daha da avantajlı olduğuna dikkati çekerken, işlemin cerrahi prensipler ışığında hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Otojen diş transplantasyonunda işlemin cerrahi başarısının yanı sıra hastanın ağız hijyeninin ve işlem sonrası uygulanması gereken prensiplerin önemli olduğunu kaydeden Dr. Samet İnal, ayrıca işlem öncesi planlamanın ve verici saha ile nakledilen sahadaki dişlerin kök gelişimiyle kök şeklinin önemli olduğunu aktardı. Otojen diş transplantasyonu hakkında bilgi veren Dr. İnal, azı dişlerin herhangi bir nedenle çekilmesi gerektiği durumlarda yapılan uygulama ile hem diş eksikliğine bağlı ağız içinde boşluk oluşmadığını hem de fonksiyonel olmayan 20 yaş dişlerinin geri kazanılabildiğini söyledi. Tedavinin 12-13 yaşından sonra her yaşta yapılabileceğini belirten Dr. İnal, en önemli etkenin dişin koyulacağı bölgede yeterli kemik kalınlığının ve yüksekliğinin olması, dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan korunması için kökün kısmen ya da tamamıyla kemik içerisinde kalması olduğunu ifade etti. Dr. İnal, otojen diş transplantasyonu için hastanın 20 yaş dişlerinin ve çene kemik dokusunun tedaviye uygun olması gerektiğini vurgulayarak, "Panaromik röntgen ve dental volümetrik tomografi cihazı ile transplantasyon isteyen hastanın çekilecek azı dişinin yapısına ve ağızda 20 yaş dişi olup olmadığına bakıyoruz. Filmlerde ağızda çıkmış veya henüz çıkmayan 20 yaş dişi mevcutsa ve çene kemik dokusunun yapısı transplantasyona uygunsa, belirli ölçümlerin ardından lokal anestezi uygulanarak, 20 yaş dişi cerrahi olarak çıkartılıp çürük ve enfeksiyon nedeniyle kurtarılamayacak nitelikte olan dişlerin yerine yerleştiriliyor. Uygulama ameliyathane koşullarında 30-45 dakika arasında yapılabiliyor" diye konuştu.

