Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

MUZ çiçeği içinde bulundurduğu vitamin ve minerallerle doğal bir ilaç gibidir.

İşte muz çiçeğini yemenin şaşırtıcı yararlarından bazıları

Anemi tedavisinde kullanılır

Ülsere iyi gelir: Muz çiçekleri lif açısından zengindir. Çözünür lif, suyun içinde eriyerek jel kıvamına geldiği için gıdaların sindirim kanalına kolaylıkla girmesini sağlar. Çözünmeyen lif ise, suda çözülmediğinden sindirilmemiş besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Her ikisi tür lif de sağlıklı sindirimi ve besin emilimini artırır.

Şeker hastaları ve emziren anneler için en iyi besinlerdendir

Enfeksiyonları iyileştirir: Muz çiçeği, bakteri gelişimini önlemeye yardımcı olan etanol çiçeklerine sahip olduğu için, enfeksiyonu tedavi etme özelliğine sahiptir. Muz çiçeği bu sayede açık yaraları da iyileştirebilir. Aynı zamanda vücutta parazitlerin barınmasını önlemeye yardımcı olur.

Diyabet ve aneminin üstesinden gelir: Diyabetik hastalar veya anemi hastaları muz çiçeklerini bol bol tüketmelidir. Muz çiçeği lif ve demir açısından zengin olduğu için kan şekeri seviyesini düşürür ve aynı zamanda vücuttaki hemoglobin seviyesinin yükselmesini sağlar.

Ruhsal sağlığınızı dengeler ve kaygıyı azaltır: Muz çiçeklerinde bulunan magnezyum sayesinde ruh haliniz dengelenir ve kaygılarınız, stresiniz azalır. Ayrıca muz çiçeğinin anti-depresanlar gibi yan etkisi de yoktur.

Yaşlanmayı geciktirir: Muz çiçeği özü sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine fayda sağlar, böylece cildin yaşlanmasını ve kırışmasını engeller.

Adet döngüsünü düzene sokar

Böbreklerin etkili bir şekilde işlev görmesini sağlar

Kabızdan kurtulmayı sağlar

Yüksek tansiyonu düşürür

Rahmini güçlendirir

Zengin vitamin ve minarel kaynağıdır

Muz çiçekleri önemli vitamin çeşitleri olan C, A ve E vitaminlerini içerir. Aynı zamanda önemli derece potasyum ve lif taşırlar.

İşte size şifa olacak muz çiçeği kürü tarifi

Bir tencereye iki kaşık yağ koyun. Tencereye biraz hardal tohum ekleyin ve cızırdayana kadar bekleyin. Sonra biraz doğranmış yeşil biber ve soğan ekleyin ve kızarmalarını sağlayın.

Bu malzemelerin ardından tencereye doğranmış muz çiçeği ekleyin. Bu aşamada zerdeçal, tuz, kişniş tozu, köri yaprakları da koyun. Ardından tencereye biraz su ilave edin ve bir süre kapağı kapatın.

Bundan sonra kapağı açın ve rendelenmiş Hindistan cevizi ilave edip iyice karıştırın.

Muz çiçeği kürünüz artık hazır.