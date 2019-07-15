Adet sancısı neden olur? Adet sancısı nasıl azaltılır?

ADET sancıları, alt karın bölgesinde, adet öncesi ve sırasında hissedilen ağrılardır. Bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi, baş ağrısı ve ishal gibi belirtilerin arasında olduğu adet sancısı neden olur? Adet sancısı için evde yapılabilecekler ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ADET SANCISI NEDEN OLUR?

Adet sancıları, bir kadının adet dönemi başladığı zaman (veya hemen önce) ortaya çıkan ve iki ila üç gün boyunca devam edebilen alt karnındaki ağrılardır. Semptomlar hafif şiddetten normal aktivitelere bile etki eden şiddetli ağrıya kadar değişebilir.

Prostaglandinler, bir kadının vücudunun adet rahatsızlığına bağlı semptomların çoğuna neden olan kimyasal maddelerdir. Uterusu çevreleyen doku bu kimyasalları yapar. Prostaglandinler uterus kaslarını kasılmaları için uyarır. Prostaglandin düzeyi yüksek olan kadınlar uteruslarında daha yoğun kasılmalar ve daha fazla ağrı hissedebilir. Prostaglandinler ayrıca, ağrılı dönemlere eşlik eden kusma, ishal ve baş ağrılarından da sorumlu olabilir.

ADET SANCISI İÇİN EVDE YAPILABİLECEKLER…

Birçok kadının kâbusu haline gelen adet dönemleri oldukça sancılı ve acı verici olabilmektedir. Bu adet sancısı, kanamanın normal sınırlarda kalmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan rahim kasılmalarının bireylere ağrı olarak yansıması sonucu oluşmaktadır. Bu tür ağrılar kadınların günlük yaşamını etkilememesi için basit ağrı kesiciler ile de kontrol altına alınabilirken bazen ağrı kesiciler de etki etmeyebilmektedir. İşte adet sancılarıyla baş edebilmek için evde yapabileceğiniz bazı yöntemler:

– Karnınızın alt bölgesini sıcak tutmak adet sancısını geçirmenin en sık kullanılan yöntemlerdendir. Sıcak su torbası bu iş için en uygun araçtır. Isıyla birlikte kasılmalar ve sancılar hafifleyecektir. Yine bu bölgeyi gün içinde sıcak tutmayı ihmal etmeyin.

– Bitki çayları adet sancısına iyi gelir.

– Öğünlerinizi hafif tutun ve azar azar sık sık yiyin.

– Alt karın bölgesine avuç içi ve parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın.

– Koltuğa oturduğunuzda ayaklarınızın altına yastık koyarak uzatın.

– Adet sancılarının şiddetlenmesi durumunda ılık bir duş rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

– Hafif bir yürüyüş sancıyı hafifletebilir. Düzenli egzersizin ve fazla kilolardan kurtulmanın adet sancılarını azalttığı bilinmektedir.

– Adet öncesi ve sırasında ağır fiziksel güç gerektiren işlerden kaçının. Vücudunuzu çok fazla yormayın ve ağır egzersizler yapmayın.

– Üşütmemeye özen gösterin. Özellikle adet döneminize yakın ayaklarınızı ve belinizi soğuktan koruyun. Soğuk günlerde sıkı giyinmeye özen gösterin.

– Düzenli spor yapmak adet sancılarını azaltır. Özellikle plates yapanlarda sancıların azaldığı görülür.

– Zencefil adet sancısını kesen etkili bir bitkidir. Bu bitki, ağrıya neden olan prostaglandinlerin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

– Tarçın, adet ağrısını, regl döneminde görülen karın ağrısını geçiren antispazmodik, antiklot ve anti­inflamatuar özelliklere sahip bir baharattır.

– Maydanoz, adet sancılarından kurtulmakta oldukça etkili olan iki bileşik, apiol ve miristik içerir. Bunula beraber adet döngünüzdeki düzensizlikleri dengelemeye yardımcı olur.