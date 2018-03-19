Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?

Açlık otu (senna yaprağı) nedir?

Türkçe adıyla açlık otu, Arapça'da senna yaprağı olarak geçer. Açlık otu, bitkisel ilaçlarda kullanılan iki türe sahip yapraklı bir çalı olarak bilinir: Cassia occidentalis ve ditremexa occidentalis. Cassia, Hindistan, Pakistan ve Çin'de yetişen açlık otu, çalı yaprakları ve çukurlarından laksatif bir bitkidir.

Öncelikle açlık otu kabızlığın hafiflemesine ve bağırsak temizliğine yardımcı olduğu için faydalıdır.

Açlık otu kilo vermede etkili mi?

Açlık otunun özellikle fazla kilolarıyla mücadele edenler için yardımcı olduğu belirtiliyor.Mide rahatsızlığı için geleneksel bir halk tedavisi olarak bilinse de son zamanlarda kilo vermek isteyenler için beslenme takviyesi olarak anılıyor.

Yüzyıllar boyu kabızlığı ve acı verici etkilerini hafiflettiği bilinmektedir. Bitkisel ilaçlar ve doğal beslenme uzmanları, bitki yetiştiricileri bu bitkiyi rahatlıkla almanın yollarını keşfetti. Çay, kapsül veya meyve suyu içeceği olarak tüketilebilir.

Açlık otu diüretik özelliklere sahiptir. Bu, fazla su ve vücuttaki diğer sıvıların atılmasını sağlamasıdır

Açlık otu kolonu temizler. Yağ kaybına ve zayıflamaya yardımcı olur çünkü zehirli olanlar da dahil olmak üzere vücuttaki atık ürünlerini azaltır, ki bu kilo vermenizin yanı sıra selülitlerinizden kurtulmanızı da sağlar.

Bağırsak stimülasyonu: Diyetinize dahil edildiğinde, otlar kabızlığı yaklaşık 12 saat içinde tedavi edebiliyor. Doğal bir uyarıcı olarak, vücudunuza olumlu yanıt vereceğinden emin olduğunuza kadar bitki mümkün olan en düşük dozajda alınmalıdır

Kilo kaybı: Sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo verebilmek için vücutta temizlik yapar. Bu da kolonu temizlemeye ve vücutta tutulan atık miktarını azaltmaya yardımcı olur. Diüretik özellikleri, fazla su ve sıvıların vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sağlığının iyileştirilmesi: bağırsak stimülasyonunun bir sonucu olarak kolonu temizleyerek vücuttaki atık miktarını azaltır.

Açlık otu çayı nasıl hazırlanır?

Aktarlarda hazır çayları bulabileceğiniz gibi yapraklarını alıp evinizde kendiniz de demleyebilirsiniz. Çayın hazırlanması için avuç içiniz kadar yaprağı kaynar suda 10 dakika bekletin. Günün istediğiniz öğününde tüketin. Tavsiye edilen günlük tüketimi; günde iki kez - sabah bir kez ve öğleden sonra geç saatlerde içilmesidir. Etkisinden daha iyi faydalanabilmek için diyetinize dikkat edin.

Örneğin çayınıza hafif bir diyet eşlik ederse; (çoğunlukla yeşil salatalar, tavuk ve balık gibi yağsız protein.. tam tahıllı ekmek ve meyveler ile gün boyunca bol su içilmesi vb) çok daha hızlı kilo vereceğinizden emin olabilirsiniz.

Yan etkileri var mıdır?

Kullandığınız süre boyunca bağırsak hareketlerini daha fazla yaşayacağınız için tuvalete daha sık çıkabilirsiniz. Ayrıca açlık otu sennosides olarak bilinen çeşitli maddeler içerir. Sennosides bağırsağın astarını tahriş ederek müshil etkisine neden olur. Bitki uzmanlarının önerisi ise açlık otunu 10 günden fazla kullanmamanız yönünde. 10 gün tüketip ara verip tekrar tüketme gibi bir alışkanlıkla vücudunuzu bu duruma alıştırabilirsiniz.

Yeni doğum yapan ve emziren anneler bu otu kullanmadan önce muhakkak doktorlarına danışmalı. Bebek sağlığı için bilinçsiz kullanmamanı gerekir.