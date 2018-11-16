'Acilde iletişim' konuşuldu

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Eğitim/AR-GE Birimi koordinasyonunda 3 gün boyunca gerçekleştirilen eğitime ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi, Akseki Devlet Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan 320 acil servis çalışanı katıldı. Düzenlenen organizasyonda katılımcılar, kriz ve afet yönetimi, doğru iletişim, kötü haber verme yöntemleri, acilde şiddet, istismar, doğru tiraj ile şikâyetlerin azaltılması, konsültasyonların istenmesinde doğru iletişimin rolü, hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları konuları hakkında bilgilendirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloğu Hakan Bulut, yapılan araştırmalarda insanları sinirlendiren 9 tane bekleme türünün olduğunu söyledi. Bulut "Yapılan araştırmalar sonucunda hastanelerde kayıt sırasında beklemenin insanları en çok sinirlendiren durumlar arasında 3. sırada yer aldığını göstermiştir. Bu sorunun üstesinden doğru tiraj yöntemiyle gelebileceğimize inanmaktayım" diye konuştu.

Eğitimin verimli geçtiğini söyleyen Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu İdari Hizmetler Kamu Eğitim AR-GE Birim sorumlusu Uzman Aysun Fidan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinden memnun olduklarını dile getirerek, katılanlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.