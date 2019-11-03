Acı veren anıları silme tedavisi: O ilaç bu işe yarıyormuş
Bilim insanları yaygın olan bir tansiyon düşürücü ilacın kötü anıları sildiğini tespit etti
SAĞLIK 03.11.2019, 10:38
ANILARIN beyinde sabit bir yerde saklandığı düşünülüyordu. Ancak bir anının ne kadar süre kurcalanırsa o kadar daha uzun süre zihinde kaldığı belirlendi.
Kanadalı bilim insanları, aslında bir tansiyon düşürücü olarak geliştirilen ilacın kötü anıları silmede etkili olduğunu tespit etti.
İlaç 60 kişide denendi
Yapılan araştırmada ilacı kullanan kişilere, “Hafızan geçen haftadan beri değişti mi?” diye soruldu.
Ve ilaç, 60 kişide sonuç verdi.
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