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Acı gerçeği dişi kırılınca öğrendi

Diş kırığı tedavisi için gitti kansere yakalandığını öğrendi

Acı gerçeği dişi kırılınca öğrendi

Diş kırığı tedavisi için gitti kansere yakalandığını öğrendi

18 Mart 2015 Çarşamba 13:41
Acı gerçeği dişi kırılınca öğrendi
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DAİLY Mail’in haberine göre 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Lisa Epsom, oğlunun meyve suyu şişesini dişiyle açmaya çalışırken dişini kırdı. Kırık dişi için diş hekimine giden Epsom, ortaya çıkan gerçekle şok oldu.
DİŞ KIRIĞI NEDENİYLE GİTTİ KANSER ÇIKTI
Diş hekimi ağzının içerisinde büyük bir çıkıntı fark edip bazı testler yaptırmasını önerince yüzünde golf topu büyüklüğünde ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıktı. 14 saatlik operasyon sonucunda tümörü temizleyen doktorlar Lisa’nın çok şanslı olduğunu dile getirdi.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 12:42
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Diş Kırığı TedavisiKanseröğrendiçocuk Annesi
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