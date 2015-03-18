Acı gerçeği dişi kırılınca öğrendi

DAİLY Mail’in haberine göre 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Lisa Epsom, oğlunun meyve suyu şişesini dişiyle açmaya çalışırken dişini kırdı. Kırık dişi için diş hekimine giden Epsom, ortaya çıkan gerçekle şok oldu.

DİŞ KIRIĞI NEDENİYLE GİTTİ KANSER ÇIKTI