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ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir
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ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir

Rahim nakliyle bebek sahibi olan kadınların sayısı 8’e çıktı. Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Paulson’a göre erkeğin vücudunda da rahmi yerleştirmek için uygun boşluk bulunuyor. Damar yapısı da farksız yani

ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir

Rahim nakliyle bebek sahibi olan kadınların sayısı 8’e çıktı. Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Paulson’a göre erkeğin vücudunda da rahmi yerleştirmek için uygun boşluk bulunuyor. Damar yapısı da farksız yani

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:04
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir
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DÜNYA genelinde başarılı rahim nakilleriyle dünyaya gelen bebeklerin sayısı 8’e çıktı. Bu da akıllara ‘Bir erkek vücuduna rahim nakli yapılması durumunda erkeğin de doğum yapması mümkün olabilir mi?’ sorusunu getirdi. Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Richard Paulson bu soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi: Evet!

Teksas’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Paulson’a göre erkeğin vücudunda da rahimi yerleştirmek için gerekli boşluk bulunuyor. Kadın ve erkek damar yapısı da birbirinden farksız. Bu nedenle erkek vücuduna yerleştirilecek bir rahimde bebeğin gelişimini tamamlayabilmesi için hiçbir engel yok. Daha sonra da sezaryen doğum ile bebekler erkekler tarafından dünyaya getirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rahim NakliPaulson
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