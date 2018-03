7 hastadan biri sen olma

DÜNYADA salgın halinde ilerleyen ve sinsi seyrettiğinden çoğunlukla böbrek yetmezliği evresinde ortaya çıkan hastalığa günlük hayatımızdaki yanlış alışkanlıklarımız da davetiye çıkarıyor. Özellikle aşırı tuz tüketimi ülkemizde çok önemli bir sorun. Sağlık Bakanlığı da Tuzla mücadele kapsamında önemli tedbirler alıyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, kronik böbrek hastalığı nedeniyle günümüzde 70 bin kişinin diyalize bağlı yaşamak zorunda olduğunu belirtirken, her 10 kronik böbrek hastasından sadece birinin hastalığının farkında olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Çakır, bu çok ciddi hastalığa dikkat çekmek için her yıl Mart ayının ikinci perşembesi kutlanan ‘Dünya Böbrek Günü’ kapsamında çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kronik böbrek hastalığı küresel bir salgın halini alan çok önemli bir sorun. Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u böbrek hastası. Vücudumuz için hayati öneme sahip olan, görünüm itibariyle kuru fasulyeyi andıran, her biri ortalama 10 cm boyunda ve 150 gram ağırlığında olan böbreklerimiz pek çok nedenle yıpranıp yetersiz hale gelebiliyor. Türk Nefroloji Derneği’nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, ülkemizde her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu ortaya koyuyor. Kronik böbrek hastalığının sıklıkla sinsi şekilde seyrettiğini, düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisinin zor olduğunu belirten Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, “Kronik böbrek hastalığı ilerleyici bir hastalık. Ülkemizde her 10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığının farkında. Erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresinde kendini gösteriyor” diyor.

BÖBREK HASTALARININ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Ülkemizde diyalize bağlı veya böbrek nakli yapılmış yaklaşık 70 bin hasta var. Üstelik sayı hızla artıyor. Sağlık bütçesinin yüzde 5’i bu hastalar için harcanıyor. Dünyada son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavisi şart. Bu tedavilerin global maliyeti de 1 trilyon doları aşıyor. Buna karşın kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolaylıkla teşhis edilebilirken, erken evrede saptandığında tedavi edilerek ilerlemesi engellenebiliyor veya geciktirilebiliyor. Riskli kişilere yönelik etkin tarama ve tedavi ile de hastalığın gelişimi önlenebiliyor.

ÖLÜM VE MALULİYET RİSKİ 10-30 KAT FAZLA

Kronik böbrek hastalarında ölüm ve maluliyet riskleri sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha fazla. Hastalığın olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu, tedaviden çok engelleyici tedbirler. Bunun için ulusal ölçekli bir hastalık yönetimi modelinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlamak açısından önem taşıyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde bu çok önemli soruna karşı farkındalığı artırmak amacıyla 2006 yılından bu yana Mart ayının ikinci Perşembe günü “Dünya Böbrek Günü” olarak kutlanıyor. 12 Mart Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki sloganı “Herkes için böbrek sağlığı”. Prof. Dr. Çakır “Tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olan böbrek hastalıklarının önlenmesinde ve tedavi edilmesinde ne yazık ki her birey aynı olanaklara sahip değildir. Ülkelerin değişen ekonomik koşulları ve yetersiz sağlık politikaları nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu haline gelen böbrek hastalıkları anlamsız yere kişileri çaresiz bırakmaktadır. 2015 yılı böbrek gününün teması; böbrek hastalıklarının önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunun özellikle hükümetler ve kanun yapıcılar nezdinde farkındalığının arttırılmasıdır” diyor.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR