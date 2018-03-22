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'7 bin hasta evde bakılıyor'

c, kentte 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı

'7 bin hasta evde bakılıyor'

c, kentte 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı

22 Mart 2018 Perşembe 23:05
'7 bin hasta evde bakılıyor'
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İL Sağlık Müdürü Ünal Hülür, evde sağlık hizmetleri biriminin hedef kitlesinin yaşlı ve engelli bireyler olduğunu söyledi. Evde sağlık hizmetini, yatağa ve eve bağımlı, sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara muayene, tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaşadıkları ortama profesyonel bir sağlık ekibi tarafından verilmesi olarak tanımlayan Hülür, "Evde sağlık, hizmeti alan bireyin yaşamını etkileyen hastalık durumunun günlük yaşam aktivitelerine etkisinin en aza indirilerek, bireyin kısa sürede en yüksek düzeyde fonksiyon görme becerisine, bağımsızlığına ulaşmasını ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Evde sağlık, evde tedavi, ev ziyareti, evde sağlık uygulamaları, evde muayene gibi ifadelerin hepsi evde sağlık ve bakım uygulamalarını içermektedir" dedi.
ANTALYA'DA EVDE SAĞLIK HİZMETİ
Türkiye'de, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) 2018 bilgilerine göre 330 bin kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti verildiğine işaret eden Dr. Ünal Hülür, TSİM 2018 verilerine göre 640 kamu hastanesi, 130 ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanesinde 4 bin 596 sağlık personelinin evde sağlık hizmet sunucusu olarak görev yaptığına işaret etti. Hülür, Antalya'da ise 15 kamu hastanesi ve 3 ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesindeki 101 sağlık çalışanı tarafından Şubat 2018 itibariyle toplam 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek yaygınlaştığını ifade eden Hülür, 2025 yılında 65 yaş ve üstü yaş grubu nüfusun yüzde 9-10'u düzeyine ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.

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Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal HülürKent
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