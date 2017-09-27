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6 yaşındaki çocuk Denizli'de kalp ameliyatı oldu

İstanbul'da yaşayan ailenin 6 yaşındaki çocukları, Denizli'deki bir hastanede yapılan kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

6 yaşındaki çocuk Denizli'de kalp ameliyatı oldu

İstanbul'da yaşayan ailenin 6 yaşındaki çocukları, Denizli'deki bir hastanede yapılan kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:57
6 yaşındaki çocuk Denizli'de kalp ameliyatı oldu
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İSTANBUL'DA belediyede görev yapan Ömer Keçe (32) ve ev hanımı Güler Keçe’nin (32) 6 yaşındaki oğulları Bedirhan Keçe'nin, halsizlik ve çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İstanbul’da doktora başvuran aileye, oğullarının ameliyat olması gerektiği bildirilmesi üzerine, Keçe ailesi Denizli’ye geldi. Denizli’deki hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümünde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 6 yaşındaki Bedirhan’ın, aort kapağında yetmezlik ve darlık olduğu tespit edildi. Küçük Bedirhan, daha sonra hastane doktorlarından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından ameliyata alındı.
Ameliyat olan 6 yaşındaki Bedirhan Keçe, yaklaşık bir haftanın ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, "Bedirhan ve ailesi bizlere halsizlik ve çarpıntı şikayetiyle İstanbul’dan ulaştı. Gerekli tüm tetkiklerini yaptığımız Bedirhan’da aort yetmezliği ve subvalvüler diskret membran tespit ettik. Zaman kaybetmeden minik hastamızı aort valvüloplasti ameliyatı ve subvalvüler diskret membran rezeksiyonu operasyonu ile sağlığına kavuşturmayı başardık. Çocuk kalp ameliyatları özellikli ameliyatlardır" dedi.
Oğullarının kalp gibi ciddi bir hastalıkla yüzleşmesinin kendilerini çok yıprattığını söylerken baba Ömer Keçe, "Evladımızı sağlıklı bir şekilde evimize götürüyorsak bu Ünal Hocam ve kaliteli ekibi sayesindedir. Doktorların bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

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İstanbulKalp AmeliyatıDenizli
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