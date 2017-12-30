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5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun

50 Yaşından sonra bile bu yöntem sayesinde 5 Günde Diz ve Eklem Ağrılarınızdan kurtulun! Daha önce hiç olmadığı kadar enerjik olun!

5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun

50 Yaşından sonra bile bu yöntem sayesinde 5 Günde Diz ve Eklem Ağrılarınızdan kurtulun! Daha önce hiç olmadığı kadar enerjik olun!

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:10
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
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BU harika tarifi ayak bileklerini, dizleri ve eklemleri yatıştırır ve onları daha da güçlendirir. Ayrıca acı da yok olacak. Acı, yaş, spor yaralanmaları, ağır şeyler veya genlerden kaynaklanmaktadır.
Bu diz ağrısı en kötüsü ve yürüyüşünüzü kısıtlayabilir. Yaşlandıkça dizler zayıflar. Daha önce olmadığı kadar eklemlerimizi yağlamamız gerekiyor..
Bu yağlama, vücutta doğal bir süreçtir ve biz bunu kendi başına kontrol etmiyoruz. Ancak, iyi bir sağlıklı diyet bu yağlamaya yardımcı olabilir ve hasar görmüş derileri daha güçlü yapabilir.
Eklem ağrılarını 5 günde onaran tarif
Bu tarifte ağrıları gidermek için birçok doğal madde, vitamin ve mineralleri vardır. Ayrıca iltihabı azaltır ve içindeki C vitamini, magnezyum, potasyum, silikon, bromelain enerjilenmenizi sağlar.
Malzemeler
1 bardak portakal suyu
Çeyrek bardak yulaf ezmesi
2 su bardağı kesilmiş ananas
40 gr badem
40 gr bal, doğal
Tarçın 1 çay kaşığı
Tarif
Yulafı sıcak suyla tencereye koyup karıştırın. 3 dakika pişirin ve soğutun. Portakal suyu ve ananası ekleyin. Şimdi badem ve tarçın ekleyin ve son olarak bal. İyice karıştırın. Soğuk yulaf ekleyip tekrar karıştırın. Ananasları Robottan geçirebilirsiniz. Bu karışımı 2 ye bölüp 2 günde bitirin.
 

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5 Günde Eklem Ağrılarınızdan Kurtulun
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