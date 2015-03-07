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12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 kişi MERS şüphesiyle karantinaya alındı

Umre'den döndükleri belirtilen 2'si kadın 3 kişi, MERS şüphesiyle karantinaya alındı. Hastaların durumuyla ilgili net açıklamanın yarın yapılması bekleniyor

3 kişi MERS şüphesiyle karantinaya alındı

Umre'den döndükleri belirtilen 2'si kadın 3 kişi, MERS şüphesiyle karantinaya alındı. Hastaların durumuyla ilgili net açıklamanın yarın yapılması bekleniyor

07 Mart 2015 Cumartesi 19:13
3 kişi MERS şüphesiyle karantinaya alındı
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TETKİKLERİN ardından göğüs hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon uzmanı ile gerçekleştirilen görüşmede, bu kişilerin MERS hastalığı şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Karantina altına alınan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili yarın açıklama yapılacağı öğrenilirken, çiftin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sonrası özel hastanede hasta, hasta yakınları ve personelin maske taktığı, temizlik görevlilerinin ise hastanenin iç ve dış kısımlarını yıkamaya başladığı gözlemlendi.
MERS İLK KEZ SUUDİ ARABİSTAN'DA ORTAYA ÇIKTI
Corona virüsünün yol açtığı bulaşıcı solunum yolu hastalığı MERS, ilk kez Suudi Arabistan'da Eylül 2012'de ortaya çıktı. MERS vakaları ve hastalık nedeniyle yaşanan ölümlerin çoğu da bu ülkede kaydediliyor.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 18:16
Anahtar Kelimeler:
MersKarantinaVanCorona Virüsü
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