3 kişi MERS şüphesiyle karantinaya alındı

TETKİKLERİN ardından göğüs hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon uzmanı ile gerçekleştirilen görüşmede, bu kişilerin MERS hastalığı şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Karantina altına alınan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili yarın açıklama yapılacağı öğrenilirken, çiftin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sonrası özel hastanede hasta, hasta yakınları ve personelin maske taktığı, temizlik görevlilerinin ise hastanenin iç ve dış kısımlarını yıkamaya başladığı gözlemlendi.

MERS İLK KEZ SUUDİ ARABİSTAN'DA ORTAYA ÇIKTI