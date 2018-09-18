3 haftadan uzun süren ses kısıklığını ciddiye alın!

ÖNDE gelen risk faktörleri arasında, sigara, alkol ve HPV virüsünün bulunduğu baş boyun kanserleri, “17-21 Eylül Baş ve Boyun Kanserleri Bilinçlendirme Haftası” kapsamında gündeme taşınıyor. Avrupa Baş ve Boyun Derneği’nin (EHNS), bu yıl 6.sını düzenlediği farkındalık haftasını, ülkemizde Baş Boyun Kanserleri Derneği ve Merck firması destekliyor. Bu yıl yapılacak çalışmalarda hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için, 18 Eylül Salı günü İstanbul’da hasta ve hasta yakınlarının da paylaşımlarına yer verilen bir etkinlik gerçekleştirildi. Uluslararası Baş ve Boyun Onkoloji Dernekleri Federasyonu'nun (IFHNOS) Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Baş ve Boyun Derneği’nin (EHNS) ve Türkiye’deki Baş Boyun Kanserleri Derneği’nin Genel Sekreteri, APTS (Asia Pasific Thyroid Society) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şefik Hoşal, Baş Boyun Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Hekimler tarafından hastalıkla ilgili bilgilendirmeler yapılırken, tanı ve tedavideki önemli konulara dikkat çekildi.

TAnınmayanı taNI!

Prof. Dr. Şefik Hoşal sözlerine, Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) ve Türkiye’deki Baş Boyun Kanserleri Derneği hakkında bilgi vererek başladı. Ardından bu yıl 6.sı düzenlenen “Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası’nı (Avrupa’daki adıyla Make Sense) tanıttı. Bu yıl EHNS tarafından dünya genelinde sürdürülen "Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası"nın dijital bir kampanya ile desteklendiğini ifade eden Hoşal, "Baş ve boyun kanseri geçirmiş kişiler, teşhis ve cerrahi operasyonlar sonrası hem psikolojik hem de fiziksel olarak aynı kalmıyor. Kampanya, hastalığı atlatmış kişilerin gücünün anlatılması ve onlarla empati kurulmasını amaçlıyor. Farkedilme ihtiyacı evrensel bir istek olduğu için, hastalığı geçirmiş kişilerin fiziksel farklılıklarının da toplumda hoşgörüyle karşılanması hedefiyle, bu yılki kampanya sloganı "Tanınmayanı Tanı" olarak belirlendi" dedi. Hastalıkta multi-disipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hoşal “Kulak Burun Boğaz, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Radyoloji, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Patoloji, Yutma ve Konuşma Terapisi gibi değişik uzmanlık alanlarının birlikte çalışması gerekiyor” diyerek sözlerine devam etti.

3 haftadan uzun ses kısıklığına dikkat

Baş ve boyun kanserlerinin belirtilerine dikkat çeken KBB Uzmanı Prof. Dr. Şefik Hoşal, 3 haftadan fazla süren ses kısıklığı, ağız içi yaralar ve boyunda şişliğin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

HPV aşısı ihmal edilmemeli

Baş boyun kanserlerinin gelişmesinde etkili olan risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Hoşal sigara, alkol ve HPV’ye dikkat çekerek özellikle gençlerin sigara, alkol, HPV aşısı hakkında bilgilendirilmesi ve cinsel hayatlarında HPV’ye karşı bilinçlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Ayrıca, cerrahi tedavide yeni gelişen robotik cerrahi hakkında bilgi verdi. Ağız hijyeni yetersizliğinin de önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Hoşal, “Ağız yapısı, diş protezleri ve yetersiz ağız bakımı, dil ve dudak kanserlerine yol açabiliyor” dedi.

Erken evrede harekete geçmek önemli

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ise konuşmasına hastalık hakkında genel bilgiler vererek başladı. “Baş-boyun kanserleri sık olmayan, ancak erken teşhis edilmezse tehlikeli sonuçlar doğuran tümörlerdir. Verilere göre, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 6’ncı sırada yer alan baş boyun kanserleri, erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2 ila 4 kat daha fazla görülüyor. Dünyada yılda ortalama 700 bin kişi baş boyun kanserlerine yakalanıyor ve 5 yıl içerisinde bu rakamın yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanıyor” diyerek erken evrede harekete geçmenin önemini belirtti. Özdoğan, "Erken evrede tedavide başarı %80’lere ulaşırken, ileri evrede bu oran %40’lara düşmekte yani yarı yarıya azalmaktadır" dedi. Elektronik sigara kullanımının zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “Sigara cinayetse elektronik sigara azmettiricidir. Tüm dünyada kanserlerin dörtte birinin sebebi sigaradır. Elekronik sigara, sigarayı bıraktırmıyor” dedi.

Vücudunuzdaki değişiklikleri iyi gözlemleyin

Prof. Dr. Enis Özyar ise hastaların vücutlarındaki değişlikler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dilde ve ağız içindeki yaraların ve boyundaki şişliklerin mutlaka önemsenmesi gerektiğini ifade eden Özyar, erken evrede teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğunu kaydetti.

Hasta ve hasta yakınları tecrübelerini paylaştı

Basın toplantısına baş ve boyun kanseri tedavisi görerek hastalıklarını yenen Zuhal Kültüral ve Cem Cesur da katılarak teşhis ve tedavi aşamasında yaşadıklarını anlattı. Eşi Savaş Kültüral ile birlikte toplantıya katılan Zuhal Kültüral, tedavi sürecinde hastanın moralinin önemli olduğunu söyledi. Cem Cesur da aile ve arkadaş desteğinin önemine işaret etti. Bu süreçte gerek hastanın ve hasta yakınının gerekse tedavi gerçekleştiren farklı branşlardaki tüm hekimlerin etkin bir iletişim içinde olmasının öneminin altını çizdiler. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi verilerine göre Türkiye’de, yılda her 100 bin kişide erkeklerin 16’sında, kadınların yaklaşık 4’ünde baş boyun kanseri görülüyor. Bilinçlendirme Haftası kapsamında TAnınmayanı taNI! adlı farkındalık videosuna YouTube’dan ulaşılabiliyor. Instagram’da #basveboyunkanserleri #unrecognised #tanınmayanıtanı etiketlerini (hashtag) kullanarak kampanyaya katkı sağlanabiliyor.