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3 gece az uyuyan paranoyak oluyor

Birkaç yıl önce BBC’nin ‘Bana Güven Ben Doktorum’ programının Surrey Üniversitesi ile yaptığı bir araştırmada, gönüllülerden uykularını her gece bir saat kesmelerini istedi

3 gece az uyuyan paranoyak oluyor

Birkaç yıl önce BBC’nin ‘Bana Güven Ben Doktorum’ programının Surrey Üniversitesi ile yaptığı bir araştırmada, gönüllülerden uykularını her gece bir saat kesmelerini istedi

02 Kasım 2017 Perşembe 07:46
3 gece az uyuyan paranoyak oluyor
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BİRKAÇ yıl önce BBC’nin ‘Bana Güven Ben Doktorum’ programının Surrey Üniversitesi ile yaptığı bir araştırmada, gönüllülerden uykularını her gece bir saat kesmelerini istedi. Araştırmayı yapanlardan Dr. Simon Archer’a göre, her gece bir saat bile daha az uyumak 500 kişinin genlerini etkiledi, iltihabın ve diyabetin bile ortaya çıktığı görüldü. Normalde çok iyi uyuyan dört gönüllü bulundu. Deneyin ilk üç gecesinde, sekiz saat boyunca rahatsız edilmeden uyumalarına izin verilerek uykularını izlemek için aletlerle donatıldılar. Ancak sonraki üç gece ise uykuları sadece dört saat ile kısıtlandı. Doktora öğrencisi Sarah Reeve, “Endişelerinde, depresyon ve stres seviyelerinde artış belirdi; paranoya ve diğer kişilere yönelik güven kaybı görüldü” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Surrey ÜniversitesiParanoyak
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