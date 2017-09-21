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250 kiloya ulaşınca...

Edirne’den Elazığ’a gelen 250 kilogram ağırlığındaki Efkan Boş, zayıflamak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

250 kiloya ulaşınca...

Edirne’den Elazığ’a gelen 250 kilogram ağırlığındaki Efkan Boş, zayıflamak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:37
250 kiloya ulaşınca...
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EDİRNE'DE yaşayan evli ve 2 çocuk babası 250 kilogram ağırlığındaki Efkan Boş (47) fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. Lokantacılık yapan Boş, zayıflamak için Medical Park Elazığ Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fadlı Doğan tarafından tüp mide ameliyatı olacak. Nefes almakta ve yürümekte zorlandığını belirten Boş, zayıflamak için tüp mide ameliyatı olacağını söyledi. 250 kilogram ağırlığındaki Boş’un hedefi ise 70 veya 80 kilograma düşmek.
Edirne’den Elazığ’a tüp mide ameliyatı olmak için geldiğini belirten 250 kilogram ağırlığındaki Efkan Boş, “Küçüklüğümden beri kilo alıyorum. Elazığ’da başarılı doktorların olduğunu öğrendim. Kilo ile ilgili çok sorunum var. Yürümekte, nefes almakta zorluk çekiyorum. Aşağı yukarı 250 kilogram geliyorum. Adımımı atmakta zorlanıyorum. En son çare olarak tüp mide ameliyatı olacağım. Hedefim ameliyat olup 70, 80 kiloya düşmek. Ben istediğimi işi yapmak, koşmak istiyorum. Şuanda kilo yüzünden her şeyden mağdurum. İstediğim elbiseleri giyinemiyorum" dedi. 

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