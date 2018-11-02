25 bin hasta organ bekliyor

ÜNAL Hülür, ülkemizde her geçen yıl organ nakli hizmetlerinde çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu aktaran Ünal Hülür, "Organ nakli, tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan organ hastalıklarında uygulanan geçerli ve ileri bir tedavi yöntemidir ve bu nakli bekleyen hasta sayısı oldukça fazladır" dedi. Organ ve doku nakli hizmetlerinin tüm üniversiteler ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının katılımıyla Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve denetiminde 'Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi' dahilinde yürütüldüğünü hatırlatan Hülür, "Sistemin amacı, ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, kısıtlı imkânlarla temin edilebilen bağış organ ve dokuları, bilimsel kurallara ve tıbbi-etik anlayışa uygun olarak, adaletli bir şekilde, en uygun hastalara ve en kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır" diye konuştu. Ülkemizde 9 bölgede organ ve doku nakli bölge koordinasyon merkezlerinin faaliyet gösterdiğini belirten Hülür, "Antalya Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi olarak bölgemize bağlı hastaneler hemen her yıl donör çıkaran hastaneler konumundadır. 2018 yılının 10 ayında organları kullanılan 480 kadavra donörün 50'si bölgemize bağlı hastanelerden çıkmıştır. Halen ülkemizde organ nakli bekleyen 25 binden fazla hasta bulunuyor" dedi. Organ naklini gerektirecek hastalıkların önceden teşhis edilerek tedavilerinin düzenlenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Ünal Hülür, "Bunun birlikte kadavra organ bağışının artırılması ve vatandaşlarımızın konu hakkında farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızı organ bağışı haftasında duyarlı olmaya davet ediyorum. Siz de bağışçı olun. Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle paylaşın. Hayati önem taşıyan çok önemli bir konuda sorumluluk alın ve bir hayat kurtarın" diye konuştu. (DHA)