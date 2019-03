"200'e yakın hastalığın temelinde nefes problemi var"

"NEFES koçluğu", Nefes Koçluğu Federasyonunca yürütülen çalışmalar sonucunda, 21 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle meslek olarak kabul edildi. Çünkü doğru nefes almanın insan hayatındaki önemine ilişkin farkındalık, günden güne arttı. Bu alanda eğitim veren uzmanlardan işin tekniğini öğrenenler, doğru nefes almayı yaşamlarının bir parçası haline getirdi.

İnsanın, dünyaya geldiği ilk andan son ana kadar hayatının en önemli yaşamsal işlevi olan nefesin, doğru kullanılması yönünde uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Nefes Koçluğu Federasyonu Kurucu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet, artık Türkiye'de meslek olarak kabul edilen "nefes koçluğu" ve bundan sonraki çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Nefes koçluğunun meslek olarak kabul edilmesiyle standartlarının belirlendiğini anlatan Karamehmet, bundan böyle nefes seansı ve eğitimlerini almak isteyenlerin, nefes koçlarının mesleki standartlara uygun olup olmadığına bakabileceğini söyledi.



"Nefes bilimi artık geleceğin mesleği olarak görülüyor"



Nevşah Karamehmet, 15 yılda on binlerce insanı doğal nefesle tanıştırdıklarını vurgulayarak, hedeflerini şöyle sıraladı:



"Bizler şu an nefes koçluğu sisteminin nefes bilimleri içerisinde temel oluşturacak nitelikte bir sertifika programının standartlarını belirledik. Nefes koçluğu 'çıraklık'tır, bundan sonraki aşama 'nefes uzmanlığı'dır. Nefes uzmanlığının da standardının oluşturulması gerekiyor. ABD'de sadece davranış bilimleri, nefes bilimleri üzerinde çalışan bir üniversitede öğretim üyesiyim. Londra'da nefes bilimleri üzerine bir akademi kurmayı planlıyoruz, bir sene içinde kurulur, bu dönemde Londra'da bir ya da iki üniversite bünyesinde nefes bilimleri bölümleri açılacak. Zaten ABD ve Londra'da bu konuda çalışan birer dernek de federasyonumuzun üyesi.



On yıl içinde adını duymadığımız birçok meslek hayatımıza girecek, bugünün gözde mesleklerinin yüzde 70'i ortadan kalkacak. Nefes bilimi artık geleceğin mesleği olarak görülüyor. Türkiye'de de bölümleri, fakülteleri olmalı. Bu bir ihtiyaç. Davranış bilimleri ile solunum fizyolojisinin birleştiği alanda çalışmalar yapılması lazım. Türkiye'de de bu konuda bir ön lisans ya da lisans programı açılması için çalışıyorum."



"Gerginlik, solunum dengesizliğinden kaynaklanıyor"



İnsanlığın "homo sapiens"in değil, "robo sapiens"in dünyasına doğru evrildiğini anlatan Karamehmet, "Kıymetli bir bedenimiz var, doğru kullanmak ve doğru işletmek gerekiyor." dedi.



Doğru nefes almanın önemine değinen Karamehmet, insanların tik veya kambur durma gibi farkına varmadan yanlış nefes alışkanlığı geliştirdiğini söyledi.



Yanlış nefes alışkanlığından oluşan solunum kimyasındaki dengesizlik sebebiyle insanların uç duyguları deneyimlediğini, öfkeli, endişeli, korku içinde, duyarsız olduğunu anlatan Karamehmet, "İnsanların gergin olması, öfkeli olması, kaba olması solunum dengesizliğinden kaynaklanıyor. Farkındaysa ve uyanıksa hareketlerinin kontrole ihtiyaç yoktur." dedi.



"Pozitif olalım akımı dünyanın başına gelmiş en büyük bela"



Karamehmet, solunum dengesinin bozulmasının birçok hastalığa neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Biz insanlara doğru nefes almayı öğretiyoruz. Bunu yaparken de tetikleyici faktörü bulmaya çalışıyoruz. Mesele stres tetikleyici faktörse stresi yok etmeye çalışmıyoruz, çünkü stres hayatın içinde var ve ortadan kaldırılamaz. Biz stresle savaşmak yerine stres anında kişinin nefes alışkanlığını değiştirmesine imkan sağlıyoruz. Herkes 'Streslenmeyeyim, hep rahat olayım.' gibi bir arayış içinde ama o işe yaramıyor çünkü stres hep hayatın içerisinde. 'Korku, öfke, üzüntü bunları hissetmeyeyim.' dediğin anda aslında başka alışkanlıklar geliştiriyorsun. 'Pozitif olalım' akımı dünyanın başına gelmiş en büyük bela. Çünkü pozitif olmaya çalıştıkça negatif diye yadsıdığın karanlık taraf daha da büyüyor. Sürekli iyi ve huzurlu olayım çabasında olan insanlar daha gergin. Olumsuzluklara izin verdiğinde de açılmaya başlıyorsun. İşte nefes koçluğu tamamen bu."



Kimler nefes eğitimi almalı?



Bazı problemlerin solunumdan kaynaklandığının göz ardı edildiğini, bu nedenle teşhis koymada yanlışlıklar yapılabildiğini ifade eden Karamehmet, kimlerin nefes eğitimi alması gerektiğini şöyle anlattı:



"Gerçek bir travma yaşamamış ama psikolojik sorunları olduğunu düşünenlerin yüzde 99'unda nefes bozukluğu var. Buna ilişkin ABD'de araştırmalar var. ABD'de yapılan bir araştırmada acil servisi arayanların yüzde 70'inin yanlış nefes alımından arandığı ortaya çıktı.



Öyle insanlar var ki 5-10-15 sene psikoterapiye devam ediyor, hiçbir işe yaramıyor, çünkü travması yok. Psikoterapi gerçek travması olan insanlarda etkili oluyor. Gerçek travması olmayanlarda nefes sorunu vardır diye düşünüyoruz. Bazı psikologlar işlerini ellerinden alıyoruz gibi bakıyor olaya ama bazı problemler fizyolojik. Solunum dengelendiği anda bütün psikoloji düzeliyor. Geçmişinde travma gördüğümüz kişileri de psikologlara veya psikiyatristlere yönlendiriyoruz.



Dikkat eksikliği, motivasyon eksikliği, enerji düşüklüğü, kronik yorgunluk, kemik ağrıları, nefes darlığı, panik atak, anksiyete, baş ağrısı, mide ve bağırsak problemleri, baş dönmesi, mide bulantısı, bipolar gibi 200'e yakın hastalığın temelinde nefes problemi bulunuyor. Bu rahatsızlığı olanların nefesini kontrol ettirmesi gerekir."



"Nefesi açık adaylar insana yönelik projeler üretir"



Nevşah Fidan Karamehmet, yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına da şu önerilerde bulundu:



"Genel olarak hem siyasette hem iş dünyasında bir insanın daha çok iyi iş yapabilmesi için fonksiyonel nefese sahip olması lazım. Fonksiyonel nefesi olan insanlar daha dengelidir. Zihni net olur, duygusal iniş çıkışlar yaşamaz, ona buna takılmaz, yorulma, bitkin düşme olmadığı için daha başarılı olur, verimli çalışır, endişe ve korkuya kapılmaz. İyi bir nefese sahip insanlar siyah veya beyaz diye diretemez. İyi nefese sahip olanlar daha verimlidir. Nefesi açık olan belediye başkan adayları yaratıcı, insana yönelik projeler üretir, kendi doğrusunu savunur ama diğerlerinin de doğrularına saygı gösterir. Liderlik vasfına sahip herkesin iyi nefesi var."