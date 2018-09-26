19'uncu ameliyatla sağlığına kavuştu

ŞİDDETLİ ağrıları nedeniyle 1999 yılında hastaneye giden emekli sağlık memuru Mustafa Taşkın'ın omurgasında, kötü huylu tümör tespit edildi. Taşkın ameliyata alınarak, tümör temizlendi. Bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu edilen Taşkın, ağrılarının aynı yıl yeniden başlaması üzerine 2'nci kez ameliyat masasına yattı. Taşkın, ağrılarından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 18 ameliyat geçirdi. Her ameliyatla sağlığına kavuşmayı arzulayan Mustafa Taşkın, geçen ay belindeki ağrıların artması üzerine kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Beyin- sinir cerrahisi ve genel cerrahi hekimlerinin muayene ettiği Taşkın'a, felç olasılığının bulunduğu söylendi. Bütün riskleri göze alan Taşkın, Prof. Dr. Cem Açıkbaş ve ekibi tarafından ameliyat edildi.



BÖBREĞİ DE ALINDI



19'uncu ameliyatla sağlığına kavuşan Mustafa Taşkın, "Doktoruma güvenerek riskli de olsa cerrahi tedavilerin tümünü kabul ettim. Tümörün devamlı tekrarlaması üzerine son ameliyatta riskli olmakla birlikte omurlarımdan ikisi başarıyla alındı. Yine son ameliyatta tümörün böbreğime yayılmış olması nedeniyle bir böbreğim de alındı. Tek böbrekle yaşamaya devam ediyorum. 19 yıldır çektiğim ağrılardan 19'uncu ameliyatla kurtuldum ve sağlığıma kavuştum" dedi.



UYGUN TEDAVİ ÖNEMLİ



Prof. Dr. Cem Açıkbaş ise omurga veya omuriliğe etki yapan hastalıkların çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Uygun tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Açıkbaş, Mustafa Taşkın'ın omurgasında bulunan tümörün radyasyon ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine dirençli olduğunu söyledi. Bu nedenle tümör tespit edilen omurganın geniş şekilde çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Açıkbaş, "Kötü huylu omurga tümörü için cerrahiden başka seçenek yok. Tüm omurgaya yayıldığı için 19 yıldır bu hastalığa karşı savaşıyoruz. Hasta ve hekimin kararlılığı sayesinde daha kısa olacak yaşam süresini uzattık. Bir omurun tamamına yakınını aldık. Yerine sağlamlaştırıcı implantlar kullandık. Böylece hastanın yürümesi ve günlük yaşamını sürdürmesi sağlanmış oldu. Bu yöntem uygulandıktan sonra hastanın tümöründe tekrarlama durdurulmuş olacak" diye konuştu.