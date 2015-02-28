15 yılda 175 milyon insan...

28 Şubat 2015 Cumartesi 21:47
MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Öğrenci Gelişim Günleri’nin 3.’sü düzenlendi. “Özgür Yaşam” başlığıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılara madde bağımlılığı ve zararları anlatıldı. MEÜ Çiftlikköy Kampusü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halis Dokgöz, Doç. Dr. Hakan Kar, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Özge ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Elemanı Uzman Psikolog Aslı Zeynep Başabak konuşmacı olarak katıldı.
TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 13 BİN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI VAR
İki oturum halinde düzenlenen etkinliğin ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Halis Dokgöz, Türkiye’deki uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar verdi. Türkiye’de en yaygın kullanılan uyuşturucu maddelerin esrar, sentetik kannabinoidler, ekstacy gibi amfetamin türevleri, eroin, kodein gibi opiyat türevleri ve kokain olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dokgöz, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2011 yılı verilerine göre, ülkemizdeki uyuşturucu madde kullanıcı sayısının 12 bin 733 olduğunu belirtti. 2013 yılı verilerine göre, uyuşturucu madde kullanımında yaş ortalamasının erkeklerde 31, kadınlarda ise 33 olduğunu dile getiren Dokgöz, 2013’te Türkiye’de 225 erkek ve 7 kadının uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle öldüğünü ifade etti.
Doç. Dr. Hakan Kar da kişinin madde kullanma alışkanlığından vazgeçememesi, madde kullanamadığında yoksunluk belirtileri (kriz) olması ve maddeye karşı tolerans gelişmesi durumlarında bağımlılıktan söz edilebileceğini kaydetti. Etanolün içeriği ve vücuttaki emilimi ile ilgili bilgiler veren Kar, alkolün vücuda yabancı olan ve atılması gereken toksik bir madde olduğunu, bu atılım işleminin yüzde 90’ının karaciğerde, geri kalanının ise idrar yoluyla gerçekleştiğini dile getirdi. Vücuttaki alkol miktarının solunum ve kan yoluyla anlaşıldığını aktaran Kar, vücuttaki alkol miktarının artmasıyla karşılaşılan zarar miktarının da arttığına dikkat çekti. Ucuz olması nedeniyle kaçak içki üreticilerince kullanılan metanolün ise odun talaşının distile edilmesiyle elde edildiğini ve endüstride kullanıldığını anlatan Kar, metanolün içki olarak tüketildiğinde körlüğe, hatta ölüme neden olabileceğinin altını çizdi.
15 YILDA 175 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TÜTÜNDEN ÖLECEK
İkinci oturumda sigara bağımlılığını anlatan Prof. Dr. Cengiz Özge ise kişinin sigaraya başladığını ve bir süre sonra fiziksel ve psikolojik nikotin bağımlısı haline geldiğini söyledi. Tütünün insan yaşamına girişiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Özge, sigaranın günümüzde silah ve bilişim sektörünün ardından dünyanın en büyük üçüncü endüstrisini oluşturduğunu belirtti. Dünyanın en büyük üç sigara üreticisi firmasının 2002 yılı toplam gelirlerinin 121 milyar dolar olduğuna işaret eden Özge, bu rakamın Arnavutluk, Bahreyn, Belize gibi az gelişmiş 27 ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplamından fazla olduğunu kaydetti. Bu durumun pazarı ele geçirme çabalarını ve gerek gizli gerekse açıktan yapılan reklamlarla sigara artışının desteklenmesini beraberinde getirdiğini ifade eden Özge, sigara endüstrisinin hedefinde gelişmekte olan ülkelerin olduğunu vurguladı. Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde sigara kullanma sıklığının azaldığını, buna karşın gelişmekte olan ülkelerin dünya tütün tüketimindeki payının arttığını da aktaran Prof. Dr. Özge, günümüz ile 2030 yılları arasında tütün nedeniyle 175 milyondan fazla kişinin yaşamını yitireceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Giderek artan nargile tüketimine de dikkat çeken Özge, nargilenin sigaradan 50 kat zararlı olduğu belirtti.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 20:50