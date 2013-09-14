ANTALYA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Hematoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Kurtoğlu, lenfomanın lenf bezi dokusundan ve lenfositlerden kaynaklanan bir kanser tipi olduğunu belirterek, tanının erken konulması ve gerekli tedavisinin uygulanması sonucunda yüksek oranda iyileşme sağlanabildiğini bildirdi.

15 Eylül Dünya Lenfoma Günü'nün lenfomaya toplumun dikkatini çekmeyi ve bilgilendirmeyi amaçladığını belirten AEAH Hematoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Kurtoğlu yaptığı yazılı açıklamada, lenfoma, lenf bezi dokusundan ve lenfositlerden kaynaklanan bir kanser tipi olduğunu, hastalığın çoğu zaman boyun bölgesinde, koltuk altında veya kasıklarda oluşan ağrısız bezeler, gece terlemesi, sebebi bilinmeyen ve düşmeyen ateş gibi belirtilerle ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Tanının erken konulması ve gerekli tedavisinin uygulanması sonucunda yüksek oranda iyileşme sağlanabildiğini ifade eden Doç.Dr.Kurtoğlu açıklamasında, "Çok çeşitli alt tiplerden olan ve farklı davranış özellikleri gösterebilen bir hastalık grubu olan lenfoma, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilir. Lenfomaya yol açan bazı risk faktörleri arasında; bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar, bazı kimyasal maddelere (tarım ilaçları, boyalar, böcek öldürücü ilaçlar) maruz kalmak ve virüsler sayılabilir" sözlerine yer verdi.

Lenfoma tedavisinin, hastalığın tipine, evresine (vücuttaki yaygınlık durumuna), hastanın yaşına ve eşlik eden sağlık sorunlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini bildiren Doç.Dr.Kurtoğlu açıklamasında şunları kaydetti :

"Tedavide, ilaçlar (kemoterapi), ışınlama (radyoterapi) veya ikisi birlikte kullanılabilir. Uygulanan tedaviye yanıt alınamayan veya iyileştikten sonra tekrarlayan olgularda yüksek doz kemoterapi eşliğinde kök hücre nakli gündeme gelir. Kök hücre nakli öncesinde hastadan özel cihazlar vasıtası ile elde edilen kemik iliği bazı işlemler sonrasında dondurulur. Ardından nakil sırasında çözündürülen kök hücre hastaya geri verilir. Bazı lenfoma tipleri ise yavaş seyirlidir ve herhangi bir tedavi gerekmeksizin hasta yalnızca belirli aralıklarla kontrol edilir. Tabiidir ki bu izleme kararının doktor tarafından verilmesi gereklidir. Lenfoma, tedavisi ciddi yaklaşım gerektiren bir hastalıktır. Bu nedenle tüm tedavinin bir hematolog tarafından yönlendirilmesi şarttır. Lenfoma erken teşhis ile tedavisi yüksek oranda mümkün bir hastalık olduğu halde geç kalınırsa kısa süre içinde ölümcül hale gelebilir. Bu nedenle kanser ile mücadelede ilk adım toplumu kansere karşı bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmaktır. Hayatımıza giren kanserojen maddelerin azaltılması ve kanser bulgularının bilinmesiyle erken tedavinin başlatılması büyük önem arz etmektedir."