137 üründe cinsel gücü artıran ilaç tespit edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hile yapan firmaların ve hile yapılan ürünlerin sayısında büyük artışlar yaşandığını belirterek, “At eti, merkep eti, domuz eti, kanatlı hayvan eti dana etine katılıp tüketiciye bilmeden yediriliyor. Sütsüz peynir satıyorlar. İşini doğru yapan esnafı, satıcıyı zora düşürüyorlar. Hileli ürün düşük fiyatlı olunca, piyasada düzgün çalışan esnaf zora giriyor.

Para cezası caydırıcı olmuyor. Hapis cezası getirilmeli. Gıda Bakanlığı kurulmalı. Denetimler artırılmalı” dedi. Bakanlığın son yayınladığı ürün listesine dikkat çeken Gürer, “ Ürünlerin içeriklerine bakıldığında, 24'ü alkolsüz içecek, 17'si kahve ve bitki çayı, 31'i çikolata, 7’si enerji içeceği, biri pekmez ve 57'si bitkisel karışımlı macun olmak üzere 137 üründe cinsel gücü artıran ilaç içeriği tespit edilmiştir.

Cinsel gücü artıran sildenafil ve tadalafil gibi ilaçlar, çikolata, enerji içecekleri ve meyveli gazozlara konulmuştur. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır. Bu yüzden tüketicilerin sağlığını hiçe sayan bu firmalara para cezası yerine hapis cezası verilmelidir. İki kez tespit edilen kişi ve firmalara ise ticarete men cezası verilmelidir” dedi.

CHP’li Gürer, CNN’de konuşan Bakan Pakdemirli’nin, “Sahte gıdalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Meclis'e bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı getirmeyi düşünüyoruz. Cezaların artması için çalışıyoruz. Bana göre tekrar durumunda hapis cezası olmalı. Vatandaş nar ekşisi aldığını düşünüyor ama nar ekşili fruktoz yiyoruz. Bu tür gıdaların tüketimini ortadan kaldırmalıyız” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Hileli gıdalarla ilgili sorunları ve yapılması gerekenleri sürekli TBMM gündemine getiren, 26. Dönemde yöneltmiş olduğu yazılı ve sözlü soru önergeleriyle, 27. Dönemde ise Meclis Araştırmaları, Kanun Teklifleri ve düzenlemiş olduğu Basın Toplantılarıyla gündemde tutan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘Hileli ürün üretenlere hapis cezası’ verilmesi için TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifinin ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’de hileli ürün üretenlere hapis cezası verilmesi için Kanun Teklifi getireceklerini söyledi.