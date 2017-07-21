130'ar kiloluk Kocabıyık çifti, fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı oldu

İSTANBUL'DAN Elazığ'a gelen biri 130, diğer 135 kilogram ağırlığındaki evli çift, ileride sağlıklı anne ve baba olmak için tüp mide ameliyatı oldu. Kocabıyık çifti, başarılı geçen ameliyatların ardından kilo vermeye başladı. 8 ay önce evlenen 135 kilogram ağırlığındaki Arzu (25) ile 130 kilogram ağırlığındaki Olcay Kocabıyık çifti yaşanan sağlık problemleri ve ileride sağlıklı bir ebeveyn olabilmek için kilolarından kurtulmaya karar verdi. İstanbul'da yaşayan Kocabıyık çifti, Elazığ'daki özel bir hastaneye geldi. İlk önce sağlık problemleri yaşayan Arzu, daha sonra eşini gören Olcay Kocabıyık tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası kısa sürede 5'er kilo birden veren çiftten koca 75, eşi ise 65 kilograma düşmeyi hedefliyor.Kilolarından dolayı sağlık problemleri yaşamaya başladığını belirten Arzu Kocabıyık,"Kilolarım nedeniyle merdivenleri çıkmakta zorlanıyordum ve ara sıra tansiyonum yükseliyordu. Kilolarım sağlığımı da tetiklemeye başlayınca ameliyat olmaya karar verdim. Şuanda 5 günde 5 kilo verdim. İnanıyorum ki yaklaşık 7, 8 ay sürecin sonunda hayal ettiğim ideal kiloma kavuşacağım. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Kilo vermek istemesinin diğer bir sebebi ise ileride çocuk sahibi olmak istemesi olduğunu dile getiren Arzu Kocabıyık, "Çocuğumu taşırken ve büyütürken rahat büyütmek istiyorum. Eşimle 8 aylık evliyiz. İlerleyen zamanlarda çocuk düşündüğümüz zaman sağlıklı bir anne baba olmak istiyoruz. Kendi kalbimizin, şekerimizin, tansiyonumuzun derdine değil çocuğumuza bakmak istiyoruz. Daha sağlıklı bir anne baba olmak için kilo vermeye karar verdik. Aslında bu benim kararımdı eşim düşünmüyordu. Benim ameliyatımdan sonra eşimde çok etkilendi oda ameliyat olmaya karar verdi" diye konuştu.Eşimin ameliyatı için İstanbul'dan Elazığ'a geldiklerini aktaran Olcay Kocabıyık, "Ben ameliyat olmayı düşünmüyordum.Tabi kilolardan dolayı istediğimiz kıyafetleri giyemiyorduk. Daha sonra dizlerimiz, belimiz ağrımaya başladı. Bazı hastalıklar çıkmaya başladı. Eşimi ameliyat sonrası mutlu gördüm ve ben neden mutlu olmayayım deyip biranda bende ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.Arzu ve Olcay çiftinin tüp mide ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fadlı Doğan ise "Arzu Kocabıyık ameliyat olmak için bize başvurdu ama Olcay Kocabıyık ameliyat isteğinin olduğunu, fakat çevresi tarafından engellendiğini söyledi. Arzu Kocabıyık'ın işlemleri yapılıp ameliyata alındı. Olcay Kocabıyık, eşi Arzu Kocabıyık'ın ameliyat sonrası rahatlığını görünce oda ameliyat olmak istediğini söyledi. Onunda bütün tetkikleri yapıldıktan sonra Olcay Kocabıyık'ta ameliyata alındı. Olcay Kocabıyık'ın ameliyatı da başarı ile gerçekleşti. İkisini de sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" diye kaydetti.