Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

100 kadından 50'si demir eksikliği yaşıyor

Her ay yaşanan adet kanamaları, hamilelik, doğum ve emzirme dönemleri kadınların erkeklere oranla daha fazla kansızlık yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle kadınlar hayatlarının belli dönemlerinde demir takviyesi almak zorunda kalıyor

100 kadından 50'si demir eksikliği yaşıyor

Her ay yaşanan adet kanamaları, hamilelik, doğum ve emzirme dönemleri kadınların erkeklere oranla daha fazla kansızlık yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle kadınlar hayatlarının belli dönemlerinde demir takviyesi almak zorunda kalıyor

03 Mart 2015 Salı 11:30
100 kadından 50'si demir eksikliği yaşıyor
banner404
İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Erikçi, demir eksikliği ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Kan ile demir arasında nasıl bir ilişki var? 


Demir, vücutta tüm hücreler için gerekli olan bir elementtir. Demirin en önemli görevi, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin adı verilen protein ile vücut organlarına oksijen taşımaktır. İnsan vücudunda demir en fazla, kana ve kaslara kırmızı rengi veren hemoglobin ve myoglobin adı verilen proteinlerde bulunur. Demir insan vücudu için çok gerekli olduğundan ferritin ve hemosiderin isimli proteinlerce depo edilir. Gıdalar ile günde 20-25 mg. demir alınmasına rağmen bağırsaklardan 1-2 mg/ gün demir emilir. Vücudumuzdaki demirin yüzde 65 kadarı (2.5 gr.) kandaki alyuvarlarda hemoglobin olarak bulunur. Yüzde 7-8 kadar da (0.3 gr.) adalelerde myoglobin olarak ve katalaz, peroksidaz gibi sitokrom enzim sistemlerinde aktif halde bulunur. Kalan diğer kısmı depo demiridir (1 gr.). Demirin vücutta depolanabilir olması, fazla alındığında sorun olabilecek bir durumdur. Bu, karaciğer hasarı ve kalp krizi riskini artıran bir olaydır. Aslında kan kaybı olmadığı takdirde dışarıdan alınması gereken demir miktarı oldukça azdır. Her gün kanımızdaki hücrelerin yüzde 1'i ömürlerini doldurarak parçalanır. Bunlardan elde edilen demir ile yenileri üretilir. Günlük gereksinimin yüzde 90'ı bu yoldan sağlanabilir. Fakat kanamalar ihtiyacı artırır. 


HAMİLELİKTE TAKVİYE ŞART 


 Demir eksikliği kadınlarda mı, erkeklerde mi daha fazla görülür?
 
Kayıplar daha çok olduğu için genç kızlarda ve doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür. ABD'de yaklaşık 25 bin kişinin kanındaki demir düzeylerini ölçen büyük bir alan çalışmasında, her 10 kadından 1'inde demir eksikliği saptanmıştır. Bu da milyonlarca kişinin demir eksikliğine bağlı kansızlık riski ile karşı karşıya olduğu anlamına gelmektedir. Biz de hastanemizde çalışan 200 civarında doğurganlık çağındaki kadına baktığımızda, yüzde 45 gibi oldukça yüksek bir oranda demir eksikliği tespit ettik. Bu da, ortalama olarak her 100 kadından yarısının kansızlık riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 

 Demir eksikliği neden erkenden önlenemiyor? 


Ülkemizdeki en büyük sorun, kayıpların yeterince yerine konamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin ortalama bir adet kanaması ile 30-40 mg. demir kaybedilir. Emziren bir anne, sütüyle günde 1-2 mg. kaybeder. Gebelik süresince bebeğe geçen demir miktarı 500- 1000 mg. kadardır ki bunun 500- 700 mg. kısmı son aylarda olmaktadır. Annenin demir depolarının toplam 1 gr. kadar olduğu düşünülürse, bu miktarların anlamı daha iyi anlaşılır. Rahim içersindeki bebek, annenin vücudunda ne kadar demir olduğunu önemsemeden ihtiyacı olan demiri annesinden alacaktır ve kendi depolarını dolduracaktır. Besinlerle ve ilaç olarak dışarıdan demir alınmadığında gebeler ciddi sorunlarla karşılaşırlar. Bu durum dolaylı olarak bebeği de etkiler. Annenin demirinin azalması onu kansızlık sonucunda solunum sıkıntısına sokar. Doğum sırasında kaybedilen kan da (ortalama 300-400 mg. demir) durumu daha da ağırlaştıracaktır. Halsizlik, üşüme, bitkinlik nedeniyle hareket etmesi bile sıkıntılı bir hal alır. Türkiye'de gebelik esnasındaki demir takviyeleri yetersiz kalmaktadır. Hastalar bulantı, kabızlık, ishal gibi yan etkileri bahane ederek ya tok karnına almakta ya da çok düşük miktarlardaki demir preparatlarını kullanmaktadırlar. Özellikle ihmal edilen bir diğer husus da doğumla olayın sonlandığını düşünüp doğum sonrası demir takviyesinin ihmal edilmesidir. Doğumla olan büyük miktardaki kaybın yanı sıra emzirme de demir kaybettirmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde de demir takviyesine devam edilmesi önerilir. 

TÜM TAHLİLLER TİTİZLİKLE YAPILMALI


 Bir kişide demir eksikliği varsa, bu durum nasıl tespit edilir? 


Doktorunuz, kandaki demir seviyesini görmek için sizden öncelikle bir kan testi isteyecektir. Ancak demir eksikliği teşhisinin tam olarak konabilmesi için kan testi tek başına yeterli olmaz. Ferritin denen kandaki depo demirini gösteren başka bir test daha istenir. Bazen demir ve demir bağlama kapasitesine de bakmak gerekebilir. Eğer doktorunuz Akdeniz anemisi gibi kalıtsal bir hastalıktan şüpheleniyorsa; hemoglobin elektroforezi denen test de istenecektir. Periferik kan yayması da hematolojide anemilerin morfolojik özelliklerini ayırmamızda kullandığımız bir araçtır. Tüm bu tahlillerin sonuçlarından sonra doğru teşhis konulabilir. 

ETLİ DOLMANIN ÜZERİNE YOĞURT KOYMAK DEMİR ALIMINI ENGELLER


Besinlerle aldığımız demirin; hem ve non hem (hem olmayan) olmak üzere iki şekli vardır. Bu iki formdan hem demiri, vücudumuz tarafından daha kolay emilir. Hem demiri en çok kırmızı et, balık, deniz ürünleri ve tavukta bulunur. Özellikle karaciğer ve dalak, hem demiri açısından çok zengindir. Tam tahıllar, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık gibi bitki bazlı gıdalar ise; hem olmayan demir içeririler. Tabii en önemli husus aldığımız demirin emilmesidir. Zira vücudumuz aldığımız demirin bir kısmını emer. Bu konudaki en önemli nokta; vücudumuzda o anda depolanmış olan demir miktarıdır. Karaciğer, dalak ve kemik iliğinde demir depoları dolu ise aldığımız demirin ancak çok az bir miktarı emilir. 

C VİTAMİNİ İLE BİRLİKTE ALINABİLİR 


Bunun dışında demir emilimini olumsuz etkileyen bazı gıdalar da vardır. Kalsiyumdan zengin gıdalar demirin iki formunun da emilimini engeller. Süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin gıdalar demir içeren yiyeceklerle tüketildiğinde emilim önemli miktarda engellenir. Ülkemizde yeme alışkanlıkları da demir emilimini olumsuz etkilemektedir. Zira kebapla ayran içmek, etli dolmanın üzerine yoğurt koymak gibi alışkanlıklarımız demir emilimini engeller. Çay ve kahvede bulunan tanen denen madde de demir emilimini olumsuz etkiler. Bu nedenle demir içeren gıdaları tüketmeden iki saat önce ve tükettikten iki saat sonrasına kadar çay ve kahve tüketmemekte fayda vardır. Fosfor da kemik sağlığı için önemli bir elementtir. Ancak hem olmayan demirin emilimini azaltabilir. Fosfor aynı zamanda iyi birer demir kaynağı olan balık, et, tavukta bulunduğu için bunların alımını kesmek yerine C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketerek emilim artırılabilir. 

Kaynak:sabah
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.03.2015 10:34
Anahtar Kelimeler:
KadınDemir EksikliğiAnemiHamilelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim