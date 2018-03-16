Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

"10 liradan ucuz tavuk döneri tüketmeyin"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, tavuk döner tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın." dedi

"10 liradan ucuz tavuk döneri tüketmeyin"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, tavuk döner tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın." dedi

16 Mart 2018 Cuma 10:42
"10 liradan ucuz tavuk döneri tüketmeyin"
banner404

GÖZET, Türkiye'de tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetiminde sorun olmadığını, bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken çeşitli sıkıntıların meydana geldiğini söyledi. Dönerin, tavuğun but ve göğüs kısımlarından yapılması, içine denetimleri yapılmış ürünlerin belirlenen oranlarda konulması gerektiğini ifade eden Gözet, tavuğun dışarıyla teması az olan bir alanda pişirilmesi gerektiğini bildirdi. Gözet, şöyle devam etti:

"Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı. Döner satılan dükkanda mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belgeler, belediyenin vermiş olduğu ruhsatlar müşterinin göreceği şekilde konumlandırılmalı."

TAVUK DÖNER 10 LİRADAN UCUZSA UZAK DURUN

Gözet, tavuk döneri yiyecek kişilerin, bu ürünün satıldığı dükkanın, seyyar tezgahın temizliğine, hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dükkanın resmi tabela belgelerini göz ucuyla da olsa incelemeli ve en önemlisi o dönerin ham maddesi olan tavuğun hangi marka olduğunu ve nereden temin edildiğini sormalı. Tüm bunlar yapıldıktan sonra o dönerden zehirlenen, hastanelik olan bir kişi olursa o işi orada bırakmayacak. Burada iş vatandaşımıza düşüyor, bir yanlışı gördüğü anda ilgili kurumlara şikayetlerini yapacaklar. Devletimiz de gelip gerekli müdahaleyi yapacak." diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında bakterilerin daha hızlı ortaya çıkması nedeniyle gıda zehirlenmelerinin baş gösterdiğini anlatan Gözet, tavuk döneri satan işletmelerden, halkın sağlığıyla oynamamalarını istedi. Gözet, "Zincir marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukların bu tür tavuk dönercilere ucuza satılarak döner yapıldığını da duyuyoruz. Tarihi geçmiş 15 liralık tavuğu 5 liraya alarak vatandaşa hangi vicdanla yediriyorsun? Bu tür şeyler merdiven altı imalathanelerde oluyor." ifadesini kullandı.

Ucuz dönerlerin tüketilmemesi uyarısında bulunan Gözet, şunları kaydetti:

"Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya butu kullanılmalı. Bu da 3-3,5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkan kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mal edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın."

Gözet, devletin gerekli kontrolleri yaptığını fakat yine de halkın sağlığıyla oynayanların bulunduğunu belirterek, "Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın denetim uzmanları gerekse zabıtalarımız yeterince kontrolleri sağlamaya çalışıyorlar, numuneler alıp laboratuvarlarda inceliyorlar, herhangi bir sorun varsa cezai müeyyideleri uyguluyorlar fakat biraz gerçekçi olalım, 80 milyon insanız, on binlerce tavuk döneri satan işletme var. Hile yapmak isteyen, vatandaşın sağlığıyla oynayıp çok para kazanmak isteyen insan bunun bir yolunu bulup yapıyor." dedi.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.03.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
TÜRK VETERİNER HEKİMLERTavuk DönerSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği
Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği
Kanser tedavisinde bağışıklığı güçlendirmek için 12 öneri!
Kanser tedavisinde bağışıklığı güçlendirmek için 12 öneri!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim