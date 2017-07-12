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1 gece bile uyumamak Alzheimerı tetikliyor

Sağlıklı, orta yaşlı erişkinlerde sadece bir gece uykusuz bir geceyi kesintiye uğratmak, Alzheimer hastalığına bağlı beyin proteininde (amiloid) bir artışa neden oluyor

1 gece bile uyumamak Alzheimerı tetikliyor

Sağlıklı, orta yaşlı erişkinlerde sadece bir gece uykusuz bir geceyi kesintiye uğratmak, Alzheimer hastalığına bağlı beyin proteininde (amiloid) bir artışa neden oluyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:52
1 gece bile uyumamak Alzheimerı tetikliyor
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WASHINGTON’daki Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi ve Stanford Üniversitesi’nden yapılan araştırmalar, sağlıklı, orta yaşlı erişkinlerde sadece bir gece uykusunun bozulmasının Alzheimer hastalığına bağlı beyin proteininin artmasına neden olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bir haftalık zayıf uyku, Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklarda beyin hasarıyla bağlantılı olan başka bir beyin proteinde bir artışa neden oluyor. Araştırmacılar, “Zayıf uykunun iki Alzheimer’lA ilişkili yüksek protein seviyeleri ile ilişkili olduğunu gösterdik. Orta yaştaki kronik zayıf uykunun belki de Alzheimer hastalığının yaşamındaki ilerlemesini arttırabileceğini düşünüyoruz” diyor. Hastalığın seyrini önlemek, yavaşlatmak veya tersine çevirmek için kanıtlanmış hiçbir terapi yok. Kötü uykunun zararlarını öğrenmek için, araştırmacılar 35-65 yaş arası 17 sağlıklı yetişkinde hiçbir uyku sorunu ya da bilişsel bozukluk olmadığını inceledi. Her katılımcı, her gece uyku saatlerini ölçen iki haftaya kadar bilek üzerinde bir etkinlik monitörü taktı.

Her gece risk yüzde 10 arttı

Uykuyu izleyen monitörü giyen beş veya daha fazla geceden sonra her katılımcı özel tasarlanmış bir uyku odasında bir gece geçirmek için geldi. Araştırmacılar, kesintiye uğramış geceden sonra her bir katılımcının amiloid beta düzeylerinde yüzde 10’luk bir artış olduğunu buldular. Araştırmayı yapanlar kalitesiz bir uykunun tek bir gece veya haftanın zayıf olmasının, Alzheimer hastalığının genel riski üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlzheimerSağlık
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