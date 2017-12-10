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1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!

Mantar hastalığına karşı etkin bitkisel tedavi yöntemleri

1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!

Mantar hastalığına karşı etkin bitkisel tedavi yöntemleri

10 Aralık 2017 Pazar 10:23
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
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Sarımsak

Sarımsak

Sarımsak, çok geniş bir yelpazedeki mikroorganizmalar üzerinde, antibiyotik başlığı altında toparlayabileceğimiz, antifungal, antiviral, antibkteriyel ve antiparazitik etkilere sahiptir. Toplamda içerdiği 33 farklı organosülfür sayesinde candidaya karşı güçlü bir savaş açar. Mantar hastalığına karşı sarımsak kullanımı: Mantar hastalığına karşı sarımsağı çiğ olarak tüketirseniz daha çabuk sonuç alırsınız. Her gün 2 ya da 3 diş sarımsağı salatalarınıza veya yemeklerinize katabilirsiniz. Çiğ sarımsak tadına henüz alışık değilseniz, sarımsağı yoğurdunuza doğrayıp yemeyi deneyin.

Sebzeler

Sebzeler

Mantar hastalığınız varsa, havuç, turp, pancar, patates ve tatlı patates gibi nişasta oranı yüksek sebzelerden uzak durmalısınız. Bu yiyecekler yerine, nişasta oranı daha düşük olan brokoli, karnabahar ve kuşkonmaz gibi haşlanmış taze organik sebzeleri tercih edin. Unutmayın, ne kadar çok şekerli şeyler tüketirseniz mantar oluşumuna hız kazandıracaksınız.

Elma Sirkesi

Elma Sirkesi

Elma sirkesinin antifugnal özelliği, içinde bulunan asit ve diğer enzimlerden kaynaklıdır. Ayrıca potasyum, kalsiyum,demir ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin olması sebebiyle, vücudun bağışıklı sistemini güçlendirerek mantar hastalığının geçmesini kolaylaştıracaktır. Mantar hastalığına karşı elma sirkesi kullanımı: - Her gün 1 veya 2 çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın. - Günde iki defa bu karışımdan hazırlayıp için. Elma sirkesine pek alışık değilseniz, önce bir çorba kaşığı ile başlayıp zamanla ikiye çıkarabilirsiniz. Elma sirkesi doğasında asidik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden belirtilen miktardan daha fazla tüketmeyin. Ve mutlaka suyla seyreltip için.

Fermente Süt ürünleri

Fermente Süt ürünleri

Laktik asit bakterileri ile mayalanan süt ürünleri çok iyi birer probiyotik kaynağıdır. Ayran, yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünleri faydalı mikropların popülasyonunun arttırarak mantar hastalığına karşı vücudu desteklerler.

Keten ve Chia tohumları

Keten ve Chia tohumları

Keten ve chia tohumlarında bulunan polifenoller, probiyotiklerin büyümesini destekleyerek mantar hastalığına karşı vücuda direnç kazandırır. Keten ve chia tohumlarını salatanıza veya yoğurda katarak tüketebilirsiniz.

Baharatlar

Baharatlar

Zerdeçal ve tarçın gibi baharatların mantar hastalığına karşı etkili bir rol oynadıklarını kanıtlayan bilimsel araştırmalar mevcut. Mantar hastalığına karşı zerdeçal kullanımı: Bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak sütle karıştırın. Kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Günde bir ya da iki kez sıcak olarak tüketin.

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Anahtar Kelimeler:
Mantardan KurtulunAntarMantar
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