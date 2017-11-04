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1 bardak içmek, gribi 1 günde geçiriyor!

Soğuk havalar kapımızda. Kararsız havalar birçok insanın bağışıklık sistemini çökertti. Her evde grip alarmları verildi. İşte gribe iyi gelecek 3 farklı detoks suyu önerisi...

1 bardak içmek, gribi 1 günde geçiriyor!

Soğuk havalar kapımızda. Kararsız havalar birçok insanın bağışıklık sistemini çökertti. Her evde grip alarmları verildi. İşte gribe iyi gelecek 3 farklı detoks suyu önerisi...

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:53
1 bardak içmek, gribi 1 günde geçiriyor!
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Limon detoksu malzemeleri:

1 adet limon,1 adet portakal,1 adet salatalık,taze nane,1 litre su

Limon detoksu nasıl hazırlanır?

Sürahiye 1 litre suyu dökün içine malzemeleri doğrayarak koyun buzdolabında 1 gece bekletin ve ara öğünlerde tüketin.

Grip detoksu malzemeleri

1 adet portakal,1 adet limon,1adet zencefil,1 adet kabuk tarçın,1 adet elma,1 litre su,Nane

Grip detoksu nasıl hazırlanır?

Bütün malzemeleri önce kaynatın sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Zencefilli grip detoksu malzemeleri

Bir küçük zencefil,1buçuk adet portakal,1 buçuk adet kivi,1 buçuk adet mandalina,1 buçuk yemek kaşığı limon suyu,1 demet maydanoz

Zencefilli grip detoksu nasıl hazırlanır?Tüm malzemeleri blender dan geçirip yemeklerden önce içebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
DetoksGrip
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