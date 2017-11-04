1 bardak içmek, gribi 1 günde geçiriyor!

Limon detoksu malzemeleri:
1 adet limon,1 adet portakal,1 adet salatalık,taze nane,1 litre su
Limon detoksu nasıl hazırlanır?
Sürahiye 1 litre suyu dökün içine malzemeleri doğrayarak koyun buzdolabında 1 gece bekletin ve ara öğünlerde tüketin.
Grip detoksu malzemeleri
1 adet portakal,1 adet limon,1adet zencefil,1 adet kabuk tarçın,1 adet elma,1 litre su,Nane
Grip detoksu nasıl hazırlanır?
Bütün malzemeleri önce kaynatın sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ara öğünlerde tüketebilirsiniz.
Zencefilli grip detoksu malzemeleri
Bir küçük zencefil,1buçuk adet portakal,1 buçuk adet kivi,1 buçuk adet mandalina,1 buçuk yemek kaşığı limon suyu,1 demet maydanoz
Zencefilli grip detoksu nasıl hazırlanır?Tüm malzemeleri blender dan geçirip yemeklerden önce içebilirsiniz.
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